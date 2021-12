MOONSHOT THINKING – Ivan Bofarull

Aquest és un llibre interessant en el sentit que ens porta un sistema per a innovar. És a dir vol sistematitzar la innovació. Jo no diria que la innovació i la creativitat vagen de la mà de les normes, però Ivan sí.

La premissa del llibre és: “Mira amunt, més amunt, cap a la Lluna i fixa allà el teu objectiu”. Així ho va fer Kennedy i no li va anar mal. I amb ell comencen les referències d’empreses d’èxit que han aplicat, d’una manera o altra, el “Moonshot thinking”. Encara que sense saber-ho, perquè els exemples són d’empreses que han triomfat abans de que el llibre es publicara. El llibre no és, o no vol ser-ho, una relació d’èxits sinó “…un llibre sobre com aplicar a la teua empresa i en la teua forma de pensar els aprenentatges que es deriven d’eixa tipologia de fites”, en paraules de l’autor. També ens adverteix, cap al final del llibre que “Hem convertit en empreses de culte a les que tractem d’imitar, i per tant, tota recepta per a la transformació ha de ser considerada amb prudència”.

Ens vol donar un sistema per a pensar de manera disruptiva per a que quan ens parem a pensar en l’incremental dels objectius per a la nostra empresa, per a la nostra unitat de negoci, no ens parem a pensar en el 10% de sempre sinó que ens atrevim a plantejar-nos uns resultats de 10x. Increïble, no? Bé doncs amb eixa premissa, que Bofarull considera normal des de la pàgina 34 del llibre, la primera cosa que canviem és l’actitud. I pot ser no arribem al 10x però segur que anem a millor.

A destacar també d’aquest manual la metàfora de la banyera de Safi Bahcall, físic teòric graduat per Harvard i Stanford, que dibuixa un model d’organització ideal com aquell que combina les idees innovadores que flueixen com l’aigua en la profunditat relativa d’una banyera a molt baixa temperatura. Però que manté una estructura superior (i protectora) amb una fina capa d’aigua congelada, rígida, que serveix per a contindre l’entusiasme d’aquesta eufòria líquida.

El llibre acaba amb 12 recomanacions, bé una recomanació: cal implementar en la nostra agenda aquestos 12 hàbits que ens permetran reinterpretar el nostre punt de vista sobre la disrupció i transformar les crisi en oportunitats. Sí, crisi es pot llegir com oportunitat, diu el llibre.

“Res és més fort que l’hàbit”. (Ovidi)

Dedica temps a pensar. Del futur cap al present Compren la tecnologia abans de que aquesta et comprenga a tu, a la teua empresa o al teu sector. Atenció a les situacions de síntesi. Fes scouting Fes també anti-scouting Comença pel problema i des de zero, no pel producte actual Connecta els teus recursos infinits. Crea principis no lineals. Sítua’t a la frontera Experimenta: introdueix un biaix a favor del sí. L’anti-hàbit: autocomplaença. Evita-la.

Us deixe ací part de la bibliografia recomanada al llarg dels capítols del llibre, molt interessant:

Carse, James P. – Finite and infinitive games

Dalio, Ray – Principios

Kahneman, Daniel – Thinking fast ans slow

Kim, W. Chan i Mauborgne, Renée – Blue ocean strategy

Taleb, Nassim Nicholas – Antifragile. Things that gain from disorder