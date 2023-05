DUNA – Frank Herbert (Trad.: Manuel de Seabra)

“Una de les millors obres de ciència-ficció de tots els temps” Això ja està dit i amb això ja hi hauria suficient per recomanar-la.

La història té vàries lectures, com sol passar en les grans obres: l’ecològica, la política, la nacionalista, la religiosa, l’espiritual,…

Arrakis, Duna per als no originaris d’eixe món (és un poc com dir-li “Naranjo de Bulnes” al Pico Urriellu, no se si m’explique), és el centre productor d’una substància que, degudament refinada, permet el viatge per l’espai entre distàncies que d’altra manera serien impossibles d’assolir. Això ha donat, en un passat, les condicions per a l’establiment d’un imperi galàctic format per diversos mons (Giedi Prime, Caladan, Kaitain o Salusa Secudus) governats per altres tantes “cases” de famílies sotmeses a l’autoritat de l’emperador de l’univers conegut. Malgrat que la política està molt condicionada per la CHOAM, l’empresa privada que controla els viatges per l’espai i també per les Bene Gesserit, una ordre religiosa que confabula en tots i cadascun dels mons per, amb l’excusa d’aconseguir una evolució de la humanitat a un estat superior, influeix en totes les formes de poder de l’imperi.

La història comença amb un enfrontament entre dos de les cases més poderoses de l’imperi amb el mateix emperador prenent partit per una d’elles, però qualsevol que s’acoste a Duna ja sap que eixa no és la història que conta.

Dels diversos prismes que ofereix la història jo, ara, em quedaria amb l’ecologisme i en la confiança de millora i progrés que el planetologista Liet Kynes tenia per al seu Arrakis. Amb planificació, organització, recursos i esperança d’un futur millor que estava, en gran part, en mans de la seua gent. Perquè per a mi Duna és, bàsicament, la història de la transformació d’un desert en un planeta fèrtil i això, com a objectiu no és poca cosa.

Llegiu el llibre, és molt recomanable. I quan acabeu hi ha tota una saga esperant-vos de fins a cinc llibres més.

La publicació, en una qualitat impressionant, en 2021 de “Duna” ha estat possible gràcies a l’aliança de les editorials “Mai Més” i “Raig Verd Editorial”. Imprescindibles per a la publicació en català de la ciència-ficció: Hi ha tot un projecte al darrere per a publicar tot el material de la saga. Una tasca a reconèixer i a admirar el d’aquestes editorials que ens han oferit també “Fundació” d’Isaac Asimov.

Acabe amb la introducció al primer volum de “Duna”: “Aquest esforç de predicció és dedicat amb humilitat i admiració a les persones que amb la seua labor van més enllà de les idees, endins del regne dels “materials reals”, als ecologistes de la terra àrida, allà on siguin, a l’època que siguin”.