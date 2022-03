HABITOS ATÓMICOS – James Clear

Diu James Clear al seu llibre “Per augmentar les probabilitats de que es done una conducta has de fer-la atractiva”, de manera que siga impossible resistir-se. I una manera d’aconseguir-ho es recurrint als ressorts neuronals de la nostra naturalesa.

La dopamina és un neurotransmissor que augmenta la nostra pressió arterial, ens destorba les pulsacions, ens dona la sensació d’estar carregats d’energia i potencia la sensibilitat dels nostres sentits.

Imagineu un hàbit, una conducta que us disparara tot això CADA VEGADA que la poseu en pràctica, seria impossible negar-se. Però parlar sols de la dopamina en un procés de motivació és simplificar molt la cosa. Eixa sensació d’estar alerta, de tindre els sentits aguditzats ve provocada per la noradrenalina, que es segrega després de la dopamina. A continuació (sempre i quan executeu la conducta o hàbit) apareix la feniletilamina que és la responsable d’obtindre una sensació de desig acompit i felicitat. A continuació s’allibera l’oxitocina que et dona la sensació d’intimitat, d’estar aïllat del món i que ho associa a l’element que ha fet el primer dispar de dopamina.

Així la dopamina, com avantsala de tot un mon de sensacions agradables que vols repetir, és l’anhel que ens predisposa a executar aquell comportament, aquell hàbit que “sabem” que ens dona totes aquestes altres sensacions.

La dopamina no és l’objecte del nostre comportament, és la substància que ens garanteix que el nostre comportament tindrà la recompensa que hem experimentat en altres ocasions. És allò de “Si em dius que vens a les tres, jo estaré esperant-te des de les dotze”. Sempre i quan la conducta s’haja experimentat en una ocasió anterior i haja estat víctima de les nostres noves amigues la noradrenalina, la feniletilamina i l’oxitocina.

I si no parlem d’una conducta anterior única, sinó repetida i pensem en reproduir-la ja estem parlant d’un hàbit adquirit. Que és l’objecte del llibre.