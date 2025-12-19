Va ser una nit que va florir l’estrella
Fa uns dies estava esperant l’autobús al Passeig de Gràcia, vaig aixecar la vista i em vaig adonar que ja hi havia la il·luminació de Nadal. De sobte vaig sentir una música força anodina i em vaig girar, darrera meu vaig veure que la música s’acompanyava amb un joc de llums sobre la façana de la Casa Batlló d’Antoni Gaudí. Durant l’estona que em vaig mirar l’espectacle, no va aconseguir commoure’m gens, tant a la música com a la il·luminació els faltava alguna cosa profunda. Reflexionant sobre allò, em vaig adonar que ni la música ni la il·luminació recordava la cultura que va originar la construcció. Aquell espectacle el podien fer a qualsevol lloc del mon, només l’escenari de la Casa Batlló era especial i no li calen gaires més afegits. Vaig marxar d’allà sentint-me estrangera a la capital del meu país.
Llavors vaig contraposar aquella situació amb un moment que havia viscut feia un any aproximadament. Estava baixant per l’Avinguda Gaudí i vaig veure il·luminar-se l’estrella de la Sagrada Família. Vaig parar l’orella i vaig sentir que la il·luminació venia acompanyada d’aquesta frase: “Va ser una nit que va florir l’estrella”. De seguida vaig reconèixer el Poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra. Em vaig parar a escoltar fins al moment que el poema diu:
Ai, si no fos aquesta nit tan clara!
Seriem tros de carn i pensament
que no coneix d’on ve, ni on va, ni on para,
pell d’home que arrossega la corrent!
I allà al mig, rodejada de turistes, enlluernats per la bellesa de la Sagrada Família em vaig sentir a casa. No em vaig poder quedar més estona perquè hagués perdut el bus, però m’hagués agradat poder-ho fer perquè allò em reconciliava amb la capital del meu país i em feia venir llàgrimes als ulls.
Veient l’espectacle de la Casa Batlló, on la catalanitat brillava per la seva absència igual que molts espectacles i actes que es fan a Barcelona, no vaig poder evitar pensar en la injustícia que significa aquest amagament de la catalanitat. Vam ser una de les nacions esclafades pel feixisme, igual que moltes. A casa nostra, però, el feixisme es va imposar i va iniciar el procés d’aniquilació de la cultura catalana que ja mai s’ha revertit. Això diferència el nostre país d’altres llocs que van ser alliberats pels aliats al final de la Segona Guerra Mundial.
Pujant amb el bus vaig buscar alguna versió de tot el Poema de Nadal i em vaig trobar amb aquesta meravella recitat per Lola Lizaran i Alfred Lucchetti. Com que el trajecte dura més d’una hora em va permetre gaudir-ne. També vaig pensar, una vegada més, que la cultura catalana està al nivell de les altres cultures que s’han imposat al món per la força de les armes i que no ens hem d’avergonyir ni amagar la nostra catalanitat sota cap concepte.
Molt Bon Nadal i Bones Festes a Tothom gaudint de les nostres tradicions i la nostra cultura.