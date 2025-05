Sixena: La Croada de la Memòria

Llibre d’investigació escrit el 2018 per Francesc Canosa Farran. Es traca d’un llibre molt ben documentat sobre la història i el què està passant a Sixena amb el característic estil de Francesc Canosa, o sigui amb noms de capítols tan suggerents com: “Sixena és Twin Peaks”, “2001: una odissea d’ossos a l’espai”, etc.

Però si no t’espanten aquests títols ni la prosa de Canosa, el llibre és una viatge apassionant i apassionat per la història de Catalunya, aquella història que mai ens han explicat a l’escola i que la majoria de catalans no coneixem. Cada afirmació, cada explicació que fa està totalment documentada. Malgrat tot, però, segueix essent una història desconeguda, amagada i que explica molt el present en el que estem vivint i tots els esforços que s’han fet al llarg dels segles perquè els catalans no coneguéssim la nostra pròpia història i així ens poguessin fer desaparèixer oblidant qui som.

Es tracta d’un llibre per llegir a poc a poc i anar assaborint a foc lent. Cada un dels paràgrafs són petites joies plenes de literatura i informació, per exemple: “Sixena és una llàgrima trossejada, esmicolada, congelada. Un bocí de carboni 14, una engruna de la pedra Rosetta, un tall de la poma d’Adam i Eva. Una prova que demostra el fracàs de l’invent d’això que s’ha anomenat Espanya.”

En el llibre ens narra la història del monestir en les èpoques d’esplendor, les èpoques de la corona Catalano-Aragonesa, quan Catalunya i Aragó anaven juntes, esdevenint una gran potència al mediterrani. També ens parla de la decadència, però sobretot de l’últim segle, la Guerra Civil i els esforços de Gudiol i la Generalitat per salvar les pintures. Després tota la tergiversació de la història, tots els esforços per fer enfrontar Catalunya i Aragó amagant i tergiversant la realitat fins als dies actuals en que gràcies al 155 la policia va anar a buscar les peces que es guardaven al Museu de Lleida utilitzant la força per portar-les a Sixena on no hi havia les condicions ni per preservar-les ni per mostrar-les al públic.