Salvar els mots
Mantinc la llengua des que tenia 15 anys seguint l’exemple d’algú que m’havia dit que a Catalunya només hi parlava català. Vaig pensar que ho provaria. D’entrada em va costar una mica, tan acostumada com estava a canviar de llengua quan algú es dirigia a mi en castellà. Però mica en mica ho vaig anar fent. Quan vaig anar a estudiar a Barcelona ho vaig seguir fent i em vaig adonar de la injustícia que hi ha contra la nostra llengua. Ningú s’estranyava que algú s’expressés només en castellà però molta gent trobava curiós que jo només m’expressés en català. Val a dir que mai vaig tenir cap problema per parlar només català, més aviat el contrari.
Últimament la cosa ha canviat i començo a notar males cares quan només m’expresso en català, sobretot per part d’alguns nouvinguts. Tinc la sensació que algú els ha explicat alguna història que no ens deixa en gaire bon lloc als que mantenim la llengua. No cal ser gaire perspicaç per adonar-se el relat que volen imposar els enemics de la nostra llengua i cultura, sobretot als nouvinguts.
Soc conscient que no cal cap justificació al fet de parlar sempre en català a Catalunya, però el mal gust de boca que m’han deixat algunes de les interaccions m’han fet pensar que volia posar en paraules la sensació que tinc si em passo al castellà a Catalunya.
Parlo sempre en català perquè parlar castellà a Catalunya em fa sentir que traeixo a la generació que va viure per “salvar-nos els mots i retornar-nos el nom de cada cosa”, tal com deia Salvador Espriu a “Inici de Càntic en el Temple”:
Ara digueu: “La ginesta floreix,
arreu als camps hi ha vermell de roselles.
Amb nova falç comencem a segar
el blat madur i, amb ell, les males herbes.”
Ah, joves llavis desclosos després
de la foscor, si sabíeu com l’alba
ens ha trigat, com és llarg d’esperar
un alçament de llum en la tenebra!
Però hem viscut per salvar-vos els mots,
per retornar-vos el nom de cada cosa,
perquè seguíssiu el recte camí
d’accés al ple domini de la terra.
Vàrem mirar ben al lluny del desert,
davallàvem al fons del nostre somni.
Cisternes seques esdevenen cims
pujats per esglaons de lentes hores.
Ara digueu: “Nosaltres escoltem
les veus del vent per l’alta mar d’espigues.”
Ara digueu: “Ens mantindrem fidels
per sempre més al servei d’aquest poble.”
Crec que estem en deute amb totes les persones que, malgrat les prohibicions, els càstigs, les humiliacions… van mantenir viva la llengua. En tot l’escrit he parlat de Catalunya, però serveix per tots els territoris de parla catalana, perquè a tot arreu s’ha viscut i es viu l’intent de fer desaparèixer la nostra llengua i cultura.
Crec fermament que la mort d’una llengua és la mort de tota una visió del mon, per tant una pèrdua per tota la humanitat. Per això no dubtaria ni un moment a fer el possible per salvar altres llengües amenaçades com la meva, si anés a viure lluny d’aquí. Per això em costa tant d’entendre que persones que han vingut a viure aquí, s’afegeixin als intents d’eliminació de la nostra llengua i cultura perpetrats pel franquisme, continuació de les polítiques fetes per Castella des de fa segles.