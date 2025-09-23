La Mort i la Primavera
En l’entrevista de TV Puig-reig a l’Eva Baltasar va comentar que la seva novel·la preferida era “La Mort i la Primavera” de Mercè Rodoreda. A mi m’agrada molt la literatura de la Mercè Rodoreda, però aquesta no l’havia llegit i em va picar la curiositat. Ja al començar-la em vaig adonar que no era una novel·la típica i que em costava un esforç llegir-la. Després em vaig anar adonant que l’edició que tenia a les mans hi havia la novel·la sencera, però desprès hi havia un apartat amb el nom “El laberint de la mort i la primavera”. Allà vaig saber que quan Mercè Rodoreda va morir, no la va deixar acabada. Va ser el seu editor i després la vídua d’aquest, que van recollir tot el material que havia deixat l’autora per mirar com es podia publicar. Finalment va ser Núria Folch, qui va editar l’obra el 1986. En aquella edició ja hi va afegir els materials alternatius en forma de tres annexos, que permetien llegir-la d’una altra manera.
Amb aquest llibre, m’ha passat el mateix que amb altres llibres que m’han costat d’entendre i em demanaven un esforç. Aquí l’esforç venia compensat per paratges d’una gran bellesa, però també m’he trobat en molts moments que estava totalment perduda. Quan em passa això amb un llibre sempre em pregunto si el problema és meu o de l’autor, però tractant-se de Mercè Rodoreda no he contemplat en cap moment que el problema pogués ser de l’autor i per això he seguit llegint a veure si en treia l’entrellat.
L’altre problema que m’ha portat llegir aquest llibre ha estat que no m’ha permès evadir-me, una evasió que em provoquen els llibres que m’agraden perquè em permeten viure altres vides diferents a la meva. Aquest no. Em passa amb aquest llibre el mateix que em passa amb “1984” de George Orwell, em generen un neguit i moltes de les coses que descriuen em són massa familiars, malgrat passar en mons imaginaris o distòpics.
Aquesta sensació es podria explicar pel fet que “1984” va ser fruit de les experiències de George Orwell a la Guerra Civil Espanyola. També “La mort i la Primavera” es fruit de la vida de Mercè Rodoreda, a la que tant la va marcar la mateixa Guerra i les seves conseqüències. Sabem que la Barcelona que va trobar Mercè Rodoreda després del seu exili li va trencar el cor, era una Barcelona derrotada on es vivia amb por i la llengua majoritària del carrer ja no era el català. La Catalunya en la que vaig néixer també era una Catalunya derrotada i molt marcada per la por del què havia passat. El poble imaginari on passa la novel·la és un poble marcat per la por i per uns rituals molt bèsties.
En el transcurs de la meva vida he pogut viure dos moments en els que ha semblat que el poble superava aquesta por. Un va ser la transició que semblava que tot era possible i que es deixava enrere tota l’opressió que s’havia viscut amb el franquisme, l’altre va ser el procés d’independència que semblava que finalment ens trèiem de sobre l’opressió espanyola que ho contamina tot.
En els dos cassos s’ha derivat en una situació amb un gran desencís davant les esperances que teníem i les energies que hi havíem destinat. En el cas de la transició em vaig creure el relat que vivíem en una democràcia fins que massa evidències em van anar demostrant que no. Aquestes evidències em van fer adonar que per ser ciutadans lliures i amb drets, cal que ens desempalleguem de l’ocupació espanyola. Si no ho aconseguim seguirem vivint en societats massa properes a aquests mons imaginaris que tant magistralment van saber crear aquests autors i que tant malestar em provoquen quan ho llegeixo.