Dona de poble i nació oprimida

Maria Mercè Marçal va aconseguir dir en un poema les tres característiques que la marcaven: dona, de classe baixa i nació oprimida. Jo també he nascut dona i de nació oprimida. No m’he considerat, però, de classe baixa. Potser m’ha faltat una certa consciència de classe al llarg de la meva vida. Sempre havia pensat que les classes socials formaven part de la història i no del meu dia a dia. El què si que sé, és que mai m’he considerat per sobre d’altres persones i sempre m’han molestat molt les persones que s’hi consideren pel motiu que sigui, per tenir més diners, per viure en un lloc millor, per tenir un determinat color de pell, per tenir millor feina, per tenir un millor físic, per haver pogut estudiar i tants motius que fan creure a algú que està per sobre d’algú altre.

Quan vaig conèixer aquest poema de Maria Mercè Marçal em va ressonar molt malgrat aquesta manca de sentiment de pertinença a una classe social, però si canviava la “classe baixa” per noia de poble, el poema ja parlava totalment de mi. M’he sentit menyspreada per aquests tres motius i al llarg de la meva vida he volgut demostrar que no estava per sota de ningú. Per això entre les esperances que m’havia fet de jove hi havia la de demostrar a tothom que no era menys que un home, que no era menys que algú que visqués a la ciutat i, per últim, que la meva cultura no estava per sota de les cultures que disposen de protecció estatal. Cultures que al llarg de la història s’han imposat a les altres a través de la violència.

La mateixa Maria Mercè Marçal esmentava en una entrevista que l’havia marcat més ser dona i de nació oprimida que de classe baixa. Comparava l’opressió de ser dona amb la de tenir una llengua precària i deia que a Madrid no entenen el problema del català, de la mateixa manera que alguns homes no entenen les reivindicacions feministes d’avui.

En aquests moments que supero la cinquantena i vaig tornar a viure al poble on vaig néixer després d’haver estudiat a Barcelona, i haver-hi treballat algun temps, tinc la sensació que no he pogut acomplir les esperances que vaig fer de jove. A vegades encara em sento menystinguda per la meva condició de dona, a vegades per viure en un poble i com a catalana em toca patir per la desaparició de la llengua i cultura. Aquest sentiment el tinc sobretot quan tracto amb persones que gaudeixen de privilegis en algun d’aquests tres sentits.