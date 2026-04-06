Caramelles
Era dissabte de Pasqua i estava per casa, vaig sentir cantar les caramelles i vaig sortit al balcó. Des de casa meva no les vaig poder veure, però si sentir-les, per això m’hi vaig quedar fins que van acabar la segona cançó. Encara no era diumenge de Pasqua, però ja es començaven a sentir. Vaig pensar que anys enrere m’havia arribat algun comentari criticant que no esperessin que fos diumenge de Pasqua, però actualment ja no crec que ningú s’ofengui per aquest motiu. També recordo quan es considerava una ofensa fer una costellada per Divendres Sant, però ara no crec que gaire gent recordi de no menjar carn com fèiem tots de petits.
Respecte a les Caramelles em va venir a la memòria que quan tenia uns 19 o 20 anys havia pensat que les havia cantat cada any des que en tenia 6 i això em va fer molta il·lusió pel què significa de participar en una tradició que es va mantenint. Llavors ja estudiava a Barcelona i m’havia adonat que molta gent d’allà ni tant sols sabia què eren les Caramelles.
Les primeres Caramelles que havia cantat havia sigut vestida de catalana amb la Coral Cors Alegres. Començàvem molt d’hora al matí a la Residència Sant Josep. Després caminàvem per tots els carrers del poble. Era cansat, però bonic. Era com enllaçar amb tots els grups de persones que havien sortit a cantar abans que nosaltres corrent pels camins, o les persones que feien el mateix a altres pobles de Catalunya. Recordo que la meva àvia en deia Camilleres i nosaltres ens en rèiem d’aquest nom. Més tard vaig saber que hi havia gent que ho deia així perquè la paraula venia del camí que recorrien els caramellaires (camillaires en aquest cas) per anar de masia en masia cantant l’alegria de la Pasqua. Després vindria l’ouada o la truitada amb els ous recollits durant les cantades.
M’ha fet il·lusió adonar-me que encara hi ha gent que es reuneix per assajar i sortir a cantar per Pasqua mantenint la tradició. També m’he preguntat com veurien les Caramelles totes les persones que han arribat darrerament al poble de llocs molt llunyans i tradicions diferents. Si entendrien què estava passant i perquè hi ha gent que es reuneix per cantar els dies de Pasqua. Potser ja n’hi ha que també hi participen entrant a formar part d’una tradició arrelada al lloc on han anat a viure. Com que me les mirava de lluny no ho puc saber, però el sol fet que segueixin dempeus i que cada any surtin al carrer ja és motiu d’alegrar-nos-en.