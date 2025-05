Treballs mes d’abril i maig

https://valls.radiociutat.com/2025/04/29/bonsai-tot-un-mon-07-04-2025-treballs-dabril-i-maig/

TREBALLS DEL MES D’ABRIL I MAIG

La primavera avança, i durant aquests mesos els bonsais al Camp de Tarragona entren de ple en una fase de creixement vigorós. Això implica una atenció constant pel que fa al pinçament de brots, el reg, l’adobat i el control de plagues. La calor comença a augmentar progressivament, fet que fa que la gestió de l’aigua sigui clau.

EL TEMPS

El mes d’abril és força variable: encara poden aparèixer situacions brusques, amb probabilitats de llevantades, irrupcions d’aire fred o dies amb temperatures superiors a les normals per l’època. També hi pot haver vent fort, especialment de mestral, que pot superar puntualment els 100 km/h. Amb tot, també hi ha dies plàcids, calmats i serens.

Si hi ha temporal de llevant, sovint ve acompanyat de pluges, que poden ser localment intenses, sobretot al litoral o al prelitoral, i poden presentar-se en forma de tempestes.

El mes de maig és menys inestable gràcies a la consolidació de la primavera. És poc probable que hi hagi entrades d’aire fred, els episodis de vent intens disminueixen, i les pluges intenses i persistents són menys habituals, tot i que poden aparèixer tempestes puntuals. Les temperatures comencen a ser més càlides i fins i tot xafogoses.

Espècies autòctones mediterrànies més apropiades per a bonsai

Ullastre (Olea europaea var. sylvestris)

Alzina (Quercus ilex)

Pi blanc (Pinus halepensis)

Pinassa (Pinus nigra)

Llentiscle (Pistacia lentiscus)

Arboç (Arbutus unedo)

Càdec (Juniperus oxycedrus)

Arç blanc (Crataegus monogyna)

Aladern de fulla ampla (Phillyrea media)

Aladern de fulla estreta (Phillyrea angustifolia)

Surera (Quercus suber)

Romaní (Rosmarinus officinalis)

Roure de fulla petita (Quercus faginea)

Cirerer de guineu (Prunus mahaleb)

Savina (Juniperus phoenicea)

Om (Ulmus campestris)

Freixe de fulla petita (Fraxinus oxycarpa)

Magraner (Punica granatum)

Teix (Taxus baccata)

Situació

En aquesta època de l’any, les plantes necessiten sol i calor per afavorir tant el creixement dels brots com del sistema radicular. Per tant, és convenient, ara que el sol encara no és excessiu, situar els arbres en llocs on rebin llum solar directa del matí fins al migdia. En el cas dels pins, junípers o ullastres, és millor que rebin sol durant la major part del dia. Ja no cal protegir els arbres del fred: a les nostres contrades, és millor que s’aclimatin progressivament al temps primaveral.

A finals de maig, en funció de la calor, es pot considerar fer ombra durant les hores de màxima insolació, especialment en espècies més sensibles com els arços, els faigs i altres caducifolis. En casos d’episodis de calor excessiva, es poden protegir les espècies més sensibles amb una capa de molsa sphagnum sobre el substrat.

Poda i pinçament

Olivera i ullastre: Es poden eliminar brots no desitjats i xucladors de base. En exemplars vigorosos, es poden pinçar brots tendres per mantenir la compactació.

Alzina i surera: Esperarem que allarguin els brots (5 o 6 fulles) per pinçar-los a una o dues. Si l’arbre està fort i no ha estat trasplantat, a principis d’abril es pot fer una semidefoliació, escapçant els brots però deixant la darrera fulla a mode de tirasabies.

Pi blanc, pinassa, pi thunbergii: Es poden eliminar brots mal situats per millorar l’entrada de llum. També es pot fer una selecció de gemmes, deixant-ne dues per grup, preferentment les més dèbils, buscant un equilibri de vigor.

Llentiscle i arboç: Admeten una poda lleugera de formació. Cal controlar els brots massa vigorosos.

Junípers i boixos: Pinçament suau per afavorir la densitat. En el cas dels junípers, cal aclarir la fulla vella per afavorir l’entrada de llum i els rebrots endarrerits.

A partir de la segona quinzena de maig, en caducifolis com arços, Carpinus o Zelkova, es poden començar defoliacions parcials: eliminant fulles grans o retallant-les a la meitat, si impedeixen l’entrada de llum a les branques interiors.

Trasplantament

La temporada de trasplantaments arriba al final. Encara es pot fer algun de darrera hora a principis d’abril (en oliveres, llentiscles, alzines, sureres, arboços, boixos i algun pi), sempre que el clima ho permeti i l’arbre encara no hagi iniciat la brotació en força. Si les gemmes ja mostren molt moviment, és millor esperar.

Reg i humitat

Cal controlar bé el reg, especialment en arbres recentment trasplantats. Però tampoc convé regar en excés, ja que encara no tenen un sistema radicular desenvolupat: millor una adaptació progressiva a l’aigua.

Cal observar l’assecament del substrat, ja que no totes les espècies necessiten la mateixa quantitat d’aigua. En arbres petits pot ser necessari regar dues vegades al dia, especialment en dies de vent i si s’han trasplantat recentment. En general, cal regar quan el substrat estigui sec.

Olivera, ullastre, alzina i pins: deixar assecar lleugerament el substrat entre regs.

Arboç i llentiscle: requereixen més humitat que altres espècies mediterrànies.

Adobat

Fer servir adobs orgànics o químics d’alliberament lent. En el cas dels orgànics, millor si ja estan fermentats (com Biogold, Green King o Tosho). També es poden fer servir adobs líquids rics, especialment si l’arbre ja ha brotat.

Es pot augmentar la proporció de nitrogen, tot i que cal tenir precaució en fruiters: un excés pot afectar negativament els fruits. Els arbres que han florit a l’inici de primavera (pruneres, ametllers, cirerers o glicines) s’han d’adobar bé per recuperar-se.

Evitem adobats massa forts a l’inici de la brotació: millor una aplicació suau i progressiva. Els arbres trasplantats recentment han d’esperar entre 3 i 4 setmanes abans de començar a adobar-se, i amb dosis més baixes.

Els pins thunbergii joves que volen densificar s’han d’adobar intensament per preparar el meikiri al juny.

Control de plagues i fongs

Compte amb els pugons i les caparretes. Els primers són fàcils de detectar perquè se situen als brots tendres. Es poden tractar amb oli de neem, sabó potàssic o terra de diatomees. També es pot optar pel control biològic amb marietes o Bacillus thuringiensis (tot i que pot ser difícil de trobar).

Aranya roja: Regs per aspersió, polvorització amb sofre o acaricides com l’abamectina.

Fongs: Aplicació preventiva de coure si hi ha calor i pluges persistents. Evitar els regs al vespre per no afavorir humitat nocturna. Col·locar els arbres més densos en llocs airejats.

També cal vigilar l’afectació de fulles tendres per caragols o llimacs. Evitem l’ús de productes químics massa agressius, que podrien fer mal als brots tendres. Millor productes de baixa toxicitat, com els formats amb piretrines, per evitar fitotoxicitats.

CONCLUSIONS I CONSIDERACIONS FINALS

Abril i maig són mesos de creixement intens, però també de control màxim. Els bonsais requereixen en aquesta època una atenció especial pel que fa a reg, pinçaments i control de plagues.

És fonamental entendre les necessitats específiques de cada espècie, ja que algunes, com els pins, necessiten estratègies diferents de cultiu respecte a les caducifòlies o perennifòlies. Hem de preparar els arbres per a l’estiu, perquè estiguin forts i saludables de cara als episodis de calor extrema, que fan d’aquesta estació la més complicada de l’any per al bonsai.