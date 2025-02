Treballs febrer i març

https://valls.radiociutat.com/2025/02/24/bonsai-tot-un-mon-treballs-detallats-dels-mesos-de-febrer-i-marc/

http://valls.radiociutat.com/uploads/CONTINGUTS2025/BONSAI/20250224_BONSAIPODCAST.mp3

Treballs del mes de febrer i març

Durant el mes de febrer i març al Camp de Tarragona, les ventades i l’aire fred són més freqüents que al gener. Això implica temperatures més baixes i un risc més elevat de gelades. En general, els arbres es mantenen inactius, però algunes espècies comencen a mostrar signes d’activitat. Per aquest motiu, és essencial tenir cura dels bonsais, ja que molts, especialment els caducs i fruiters, es despertaran aviat de la seva letargia hivernal. És un bon moment per començar a preparar-los per a la imminent primavera, amb especial atenció als trasplantaments i la poda.

Situació dels bonsais

La majoria de bonsais poden romandre a la intempèrie aquests mesos, però cal protegir les espècies més sensibles al fred, especialment si les temperatures baixen per sota dels 5ºC. En aquests casos, espècies com els Ficus (especialment la varietat Panda), Fortunella, Gardenia i altres subtropicals haurien de situar-se en un hivernacle, un lloc resguardat o en interiors ben il·luminats, però sense calefacció. Quan les temperatures es recuperin, caldrà reaclimatar progressivament els arbres a l’exterior.

Si es produeixen gelades prolongades o temperatures sota zero constants, les ramificacions més fines dels caducs poden patir danys, i la congelació continuada del substrat pot afectar les arrels, excepte en espècies de muntanya. En aquests casos, si no es disposa d’un hivernacle, millor resguardar-los a un lloc ben protegits. Per als bonsais en testos petits, es recomana cobrir la base amb escorça, palla o molsa esfàgnida, o bé situar-los dins de caixes de plàstic de magatzematge. Els arbres caducs, a l’estar sense fulles, poden ser traslladats a un magatzem o cobert sense necessitat de llum directa.

Aquest mes també és habitual la presència de vents secs i intensos. Per això, cal protegir els bonsais recent trasplantats per evitar que pateixin estrès excessiu.

Reg

Durant aquest període, cal mantenir un reg moderat per evitar la deshidratació sense generar un excés d’humitat, que podria provocar el podriment de les arrels. Tant els caducs com les coníferes i perennes transpiren molt menys a l’hivern, de manera que el substrat es manté humit més temps. Tanmateix, els episodis de vent sec poden accelerar l’assecament del substrat, per la qual cosa cal vigilar-ho amb atenció.

És important observar la superfície del substrat i, si cal, aprofundir una mica per comprovar si manté la humitat. Si el substrat és molt drenant, es pot regar amb més freqüència sense risc de podriment, mentre que, si és més compacte, és preferible deixar-lo assecar lleugerament entre regs. En cas d’un augment inesperat de temperatures, s’hauria d’incrementar la freqüència del reg.

Sempre cal comprovar que el substrat absorbeix bé l’aigua. Si aquesta tarda molt a drenar, podria indicar un col·lapse, i seria recomanable plantejar-se un trasplantament. Com a mesura provisional, es pot inclinar lleugerament el test per facilitar el drenatge. És preferible regar al migdia, quan la temperatura és més suau, per evitar gelades nocturnes.

Tractaments fitosanitaris

Aquest és un bon moment per aplicar tractaments preventius. Es poden utilitzar:

Caldo sulfocàlcic o oli d’hivern per eliminar cotxinilles, àcars i altres plagues, aprofitant que els caducs encara no han començat a brotar.

Insecticides ecològics com l’oli d’hivern o l’oli blanc diluït.

Fungicides a base de coure per prevenir malalties fúngiques.

És important observar detingudament els arbres per detectar possibles alteracions del fullatge i actuar ràpidament en cas de plagues o malalties. Si es combinen insecticides i fungicides, és recomanable deixar un interval de 15 dies entre aplicacions per evitar interaccions adverses.

Adob

A febrer i març, cal començar a preparar els bonsais per a la nova temporada de creixement, però sense sobrealimentar-los. Es recomana:

Aplicar adob líquid suau, preferiblement baix en nitrogen, per evitar un creixement excessivament ràpid i la formació de brots tendres susceptibles a les gelades.

A finals de mes o principis de març, començar amb adobs sòlids orgànics, que tenen una absorció més lenta i progressiva.

Alternar l’adob amb altres productes com aminoàcids, bioestimulants o vitamines.

Aplicar l’adob cada dues setmanes per garantir una assimilació adequada dels nutrients.

Trasplantament

El febrer i març és l’època ideal per trasplantar la majoria d’arbres caducs i fruiters, ja que l’activitat radicular precedeix la brotada. També és un bon moment per trasplantar espècies com Pyracantha, Eleagnus, Crataegus i Teixos, que es reactiven aviat.

Durant el trasplantament, cal eliminar arrels gruixudes, pivotants o massa llargues, així com aquelles mortes o podrides. En arbres caducs, es poden trasplantar fins i tot a arrel nua, mentre que en coníferes i perennes és preferible conservar almenys un terç del substrat, especialment en exemplars vells o delicats.

El substrat ha de ser ben airejat i drenant. Les proporcions recomanades són:

Caducs: 60-70% akadama i la resta pomice.

Coníferes: 60-70% pomice i la resta akadama.

Perennes: proporció equilibrada entre akadama i pomice.

Pins: afegir un 30-40% de kiryu per millorar el drenatge.

Després del trasplantament, cal regar suaument fins que l’aigua surti clara pels forats de drenatge. És recomanable protegir el bonsai del vent i, si és possible, situar-lo en un hivernacle o a terra a l’ombra durant 3-4 setmanes. Progressivament, cal acostumar-lo al sol, ja que la calor estimula el creixement de noves arrels.

Poda i modelat

Febrer i març és un bon moment per podar branques de mida mitjana o petita i millorar la forma del bonsai. Les branques més gruixudes es poden deixar per al març, abans de la brotada. És important segellar els talls amb pasta cicatritzant.

També és un període adequat per:

Realitzar empelts de pua en sabines i junipers.

Fer esqueixos llenyosos en la majoria de coníferes.

Filferrar branques en espècies flexibles, especialment coníferes.

Defoliar Pyracantha i Eleagnus abans de la brotada per ajustar millor la poda.

Amb aquests treballs, els bonsais estaran en les millors condicions per afrontar la primavera amb força i vigor.