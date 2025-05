https://valls.radiociutat.com/2025/05/26/bonsai-tot-un-mon-26-05-2025-treballs-de-maig-i-juny/

Treballs als bonsais durant els mesos de maig i juny al Camp de Tarragona

Els mesos de maig i juny són de ple creixement per als bonsais, amb temperatures més altes i més hores de llum, fet que accelera notablement l’activitat dels arbres. És un període clau en el cicle vegetatiu, i cal ajustar els treballs a les condicions del clima mediterrani.

1. Situació i ubicació dels arbres

Tots els arbres ja haurien d’estar a l’exterior, ja que dins dels hivernacles les temperatures pugen massa.

A finals de maig o principis de juny, si fa molta calor, cal començar a plantejar-se el sombreig, especialment per als caducifolis i els arbres més petits.

Els arbres exposats al sol han de rebre preferentment el sol del matí, fins a les 14 h, evitant el sol intens de la tarda, que pot ser perjudicial. Els pins, però, poden estar al sol tot el dia.

A partir del juny, el sol mediterrani pot arribar a ser molt intens i provocar cremades a les fulles.

Protecció recomanada:

Col·locar els bonsais a semiombra durant les hores centrals del dia.

Evitar el vent sec, que pot deshidratar ràpidament les fulles.

2. Trasplantament

Bon moment per trasplantar espècies tropicals i semitropicals com els ficus.

Alguns professionals també són partidaris de trasplantar ullastres, oliveres i fins i tot magraners durant aquest període, especialment si es fa una defoliació prèvia.

3. Poda, pinçament i defoliació

Poda de manteniment (caducifolis i perennes):

Cal fer pinçaments dels brots massa llargs per mantenir la silueta de l’arbre.

S’han de retallar els brots forts per afavorir el desenvolupament dels més dèbils.

No es recomanen podes dràstiques en aquests mesos, ja que podrien debilitar l’arbre.

Defoliacions parcials en caducifolis:

Eliminar les fulles més grans per afavorir l’entrada de llum als brots interiors i mantenir la ramificació fina.

També es pot optar per semidefoliació: tallar les fulles per la meitat o eliminar-ne d’alternes per afavorir la llum interna.

En espècies perennes (oliveres, ullastres, alzines):

Fer pinçaments i selecció de brots mal dirigits.

També es poden fer semidefoliacions per afavorir la llum i la ventilació.

En coníferes:

És un bon moment per aclarir brots: eliminar els mal dirigits, secs o molt febles.

També es poden fer els primers pinçaments dels brots que ja han allargat per frenar el creixement i fomentar la ramificació interior.

En arbres de flor:

Un cop passada la floració, cal fer poda per ajustar els brots massa llargs.

4. Enfilferratge i modelatge

A causa del creixement ràpid, cal revisar els filferros posats en mesos anteriors per evitar marques a l’escorça.

Si cal posar filferro, millor fer-ho a mitjans de maig, amb les branques encara flexibles.

En coníferes (pins i ginebres), és millor esperar a finals d’estiu o a la tardor per fer modelatges forts.

En oliveres i alzines, les branques joves són molt flexibles i es poden modelar fàcilment.

5. Adob i fertilització

En ple creixement, l’adob és essencial.

Tipus d’adob segons l’objectiu:

Per potenciar el creixement: adob ric en nitrogen (N).

Per equilibrar creixement i compactació: adob equilibrat (NPK 10-10-10).

Per reduir vigor, evitar entrenusos llargs o afavorir floració/fructificació: adob baix en nitrogen i ric en fòsfor i potassi (NPK 4-10-10).

Freqüència:

Adob sòlid orgànic (Biogold, Hanagokoro, Green King, Tamahi…) cada 4-6 setmanes.

Adob líquid cada 7-10 dies si es vol un creixement més intens.

Precaucions:

A mitjans i finals de juny, amb la calor, l’activitat de l’arbre pot disminuir: evita excés d’adob, especialment químic.

No adobar fort els arbres en floració: millor començar quan es comencin a formar els fruits.

6. Reg i humitat ambiental

Amb l’augment de temperatures i el creixement actiu, el reg esdevé crític.

Freqüència del reg:

Al maig, regar un cop al dia o cada dos dies, segons humitat del substrat i condicions.

Al juny, amb onades de calor, és necessari regar dues vegades al dia (mig matí i mitja tarda).

Evitar regar en hores de màxima calor per no estressar l’arbre ni perdre aigua per evaporació.

Mètode recomanat:

Reg profund i uniforme, assegurant que tot el substrat quedi humit.

Utilitzar aigua sense calç (deixar reposar l’aigua unes hores si cal).

Aplicar mulch orgànic per mantenir la humitat, especialment en dies molt calorosos.

Evitar mullar les flors dels fruiters per no dificultar la pol·linització.

7. Control de plagues i malalties

Plagues habituals:

Pugons: sabó potàssic o oli de neem.

Aranya roja (al juny amb calor seca): augmentar la humitat amb polvoritzacions o acaricides ecològics.

Cochinilla: retirar manualment o aplicar oli de neem.

Erugues i escarabats defoliadors: retirar manualment o aplicar insecticides sistèmics.

Fongs habituals:

Oïdi: sofre en pols o líquid com a preventiu.

Míldiu: tractaments fungicides específics.

Fongs radiculars (com Phytophthora): reduir reg, millorar drenatge, aplicar fosetil-Al.

Freqüència dels tractaments:

Cada 10-15 dies, màxim tres aplicacions seguides per evitar resistències.

8. Altres tasques de manteniment

Es poden treballar fustes mortes (shari, jin) en ginebres i sabines, ja que el flux de saba facilita retirar l’escorça.

Netejar i desinfectar les eines després de cada ús.

Comprovar que el drenatge dels testos sigui correcte.

Eliminar males herbes abans que col·lapsin el substrat i competeixin amb les arrels.

Preparar els arbres per a la calor intensa dels mesos següents, augmentant progressivament l’exposició solar.

Resum final

Maig i juny:

Mesos de creixement intens: cal augmentar la freqüència de reg, adobar correctament, fer pinçaments i semidefoliacions.

Vigilància constant contra plagues i fongs, que proliferen amb la calor i la humitat.

Protegir de l’excés de sol i calor, especialment al juny.

No fer podes dràstiques ni trasplantaments generals (només en tropicals o semitropicals).

Amb aquests treballs ben fets, els bonsais es prepararan per afrontar l’estiu amb força i salut.