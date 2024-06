Tertúlia d’actualitat a Ràdio ciutat de Valls

Apunts i detalls de la tertúlia gravada el 10-6-2024.

11-6-2024

Eleccions europees.

L’augment de l’extrema dreta era previsible.

Només veure els lemes pinxos – macarrònics d’aquests personatges ja fan por.

Se Acabó la fiesta. El seu líder prové de Ciudadanos, per cert, la defunció electoral d’aquest partit d’extrema dreta, el qual ha estat una escola, es feia passar per liberal i d’aquí han sortit les essències més ràncies de l’ultra espanyolisme. Abans va militar a UPyD. Com més destraler és aquest personal, més adeptes tenen, o sigui ara ja diuen ha sortir un grup a la dreta de la ultradreta de Vox. De bojos.

800.000 vots sense fer propaganda, ni ràdio, ni TV. Només xarxes socials i ser més estripats que ningú.

Els altre lemes de la ultradreta:

Nos van a oir

O

En defensa pròpia.

Aquest lèxic ja fa por només de llegir-lo, les formes, les actituds.

La gent jove, es presenta directament pel feixisme, això uns anys enrere era impensable. El recolza i els donja recolzament. Molta gent jove no troba una sortida laboral, ha d’anar a l’estranger, dificultat de trobar un lloguer assequible… Falten canvis de lideratges i limitar mandats.

En cinc anys, el vot independentista ha perdut quasi un milió de votants. Cosa s’haurien de fer mirar les formacions es diuen independentistes. Però no, segueixen tocant el violí mentre el vaixell està a la deriva a punt d’enfonsar-se. Els líders són els mateixos de fa 10 o inclús 20 anys, la regeneració política no existeix. I així va.

Junts i Esquerra perden quasi un milió de vots i es feliciten pels bons resultats…

COMUNICACIÓ / TRENS

Sens presenta a Valls un problema afegit, a la zona de Roda de Berà, s’amplia el túnel pel corredor del mediterrani, les obres seran 5 mesos oficialment, ja sabem com va això dels terminis, pot allargar-se 6, 7,…mesos passant trens de càrrega per les vies de Valls. Per això treballen en les ampliacions de les vies . O sigui, com no hi haurà trens per la zona de la costa, derivaran els trens de mercaderies per Valls, això vol dir que com hi ha una oposició molt fora en contra de passar trens de mercaderies perilloses i de mercaderies perilloses, comencem a preparar-nos que això la provisionalitat no es converteixi en alguna cosa més. Aquí ho deixo.

AJUNTAMENT –

En el darrer plenari convoquen 2 places policia local fa 15 dies comissió de govern.

1 gerent àrea administrativa.

És nota un petit canvi a la via urbana, es refan voreres, s’arrangen passos de vianants a diferents punts de la ciutat….

Junts per Catalunya ha guanyat les eleccions europees d’aquest diumenge 9 de juny a Valls. Tot i perdre 2.500 vots respecte el 2019, han esdevingut primera força política a la ciutat amb 1.937 vots.

El segon lloc ha estat pel PSC amb 1.787 vots, mentre que ERC-ARA Repúbliques ha estat tercera amb 1.414 vots.

Seguidament, apareix el PP amb 672 vots, VOX amb 422, Comuns amb 259, Podemos amb 152 i S’ha Acabat la Festa amb 133 vots. La desfeta ha tornat a ser per Ciutadans que ha aconseguit només 18 vots.

A la capital de l’Alt Camp, han votat 7.082 persones, xifra que significa un 41,21% de participació.

Qui ha guanyat les eleccions europees? L’abstenció i l’extrema dreta.

NOU PRESIDENT DEL PARLAMENT

A pocs minuts d’entrar a gravar, és proclamat president del Parlament ren Josep Rull de Junts. I a la mesa hi ha Raquel Sans i Rosa M. Ibarra. La pregunta del moderador de si ho notarà la ciutat de Valls la composició de la mesa amb dues membres de la ciutat, la respostes és un NO com una casa de pagès. És un càrrec institucional i poca cosa més.

És una sorpresa, pensava hi hauria present d’Esquerra, ja que és frontissa amb el PSC / Junts / Comuns i semblava havia de ser per Esquerra.

Aquí també surt el tema de la impugnació de la mesa, ja que han votat els exiliats i els partits de ultra nacionalistes espanyols ho han impugnat. Pot passar de tot, igual algun jutge diu pleguin i vagin a resar el rosari.

I, finalment un record per en Jaume Andreu Calvet “Calet” ens va deixar fa uns dies. Va ser un membre destacat i impulsor de la cultura popular dels PPCC a la ciutat. A principis dels anys 1989, quan la ciutat brollava un ambient de ganes de canviar-ho tot, va impulsar el Memorial Manuel Gonzàlez Alba, el qual amb altres persones, organitzaren durant més d’una dècada un cicle de conferències al voltant del dia 6 d’octubre, data de l’assassinat del vallenc Manuel Gonzàlez Alba. Els actes es feien a l’IEV i passaren pel Memorial les millors personalitats de l’època i tractant temes de l’ecologia, l’economia, cultura…els millors intel·lectuals dels Països catalans van tenir una cita al Memorial Gonzàlez Alba. Des d’aquí un record al “Calet”.