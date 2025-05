Takeo Kawabe febrer 2014

El dotzè episodi tracta de la figura d’en Takeo Kawabe, mestre japonès de reconeguda i dilatada carrera

al món del bonsai. Transmissió de l’entrevista al mestre feta l’abril del 2009 per Laura Amenós.

https://valls.radiociutat.com/2025/05/12/bonsai-tot-un-mon-12-05-2025-takeo-kawabe/

https://valls.radiociutat.com/uploads/CONTINGUTS2025/BONSAI/20250512_BONSAIPODCAST.mp3

La relació Takeo Kawabe i l’associació Tarragona bonsai ha estat una intensa, gran i llarga relació mútua. Com es sabut, al llarg del període de vida de l’associació, destaca la voluntat de portar els millors mestres i lideratges al seu àmbit, fins i tot de reconeguda trajectòria a nivell internacional. Destaca especialment, en aquest sentit, la figura d’en Takeo Kawabe, mestre japonès de reconeguda i dilatada carrera al món del bonsai. Ha estat per als socis de l’ATB una persona molt estimada, gran mestre i gran persona, i un punt d’inflexió a la manera d’actuar en el món del bonsai. Destaca la seva gran qualitat tècnica i humana. Es pot assegurar que ha estat l’únic mestre japonès que ha repetit tantes vegades el mateix destí al nostre país, fins al punt de visitar l’ATB una dotzena de vegades els anys: 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2017 i 2019.

Als seus tallers, hi han desfilat professionals com Luis Vila, Jaume Canals, Gabriel Romero, Julian de Marco…i afeccionats de renom com Sebastià Gestí o Antonio Ponce. També han assistit a las seves demostracions i xerrades molts aficionats d’arreu. Exemples destacats serien la presència d’en Rubén Ciezar o Xavier Massanet, probablement dos dels afeccionats més guardonats per els seus arbres en els millors esdeveniments estatals, així com a l’estranger com a la Trophy, màxim exponent del bonsai a Europa.

En aquest enllaç, trobareu més extensament la biografia en profunditat del mestre Takeo Kawabe:

https://www.nippon.com/es/views/b02317/