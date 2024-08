Llum i ombra

A la 32a exposició de bonsais a Valls, en el marc de la Firagost 2024, els dies 6 i 7 d’agost, hi ha hagut esdeveniments que caldrà explicar. Contrastos i sensacions diverses: clarobscurs, un espai distingit i atractiu, versus contratemps, feina de posar i treure arbres, obstruccions, feinada…

Fa pocs mesos, ens vam reunir amb el nou gerent de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Valls, i dos membres de la junta de l’associació Tarragona Bonsai. Portàvem la carpeta plena de noves propostes: activitats, tallers, xerrades… Després de més de tres dècades de presència a Valls a l’exposició de bonsais de la Firagost. Renovar-se o morir!

La gran sorpresa va ser quan el gerent, ja amb les noves propostes per l’exposició de bonsais planificades, va dir: “Actualment, la Firagost busca expositors que aportin diners a la seva implantació. La Firagost avui té un altre plantejament, i ara mateix no hi ha diners. En cas d’exposar, no hi hauria res a canvi de la gran feina de muntar una exposició de bonsais amb garanties. A més, el Pati de Sant Roc, seu de l’IEV, està reservat per posar-hi una fira i exposició de vins de l’Alt Camp. No hi ha res lligat, eh? Aquests aporten diners a la fira, i els bonsais, no.” De pasta de moniato! Després de dècades exposant, i a més sent la segona exposició de bonsais de la demarcació, després de la primera al Palau de la Diputació a Tarragona l’any 1989. I també pensant en aquells dirigents de l’ATB que van apostar en el seu dia per la Firagost i Valls. Després de la feina feta i a punt de la celebració de la 32a exposició de bonsais a Valls, tot s’esvaïa i s’esfumava amb una tristesa ingent. Aquí hi ha un repàs i trajectòria de les exposicions de bonsais a Valls i a la Firagost:

https://tarragonabonsai.cat/firagost-fira-exposicio-delcamp- catala-exposicio-de-bonsais/

En qualsevol cas, vam pensar que no podíem defallir i que havíem de seguir lluitant per un objectiu ben noble. La intenció era i és continuar amb aquesta tradició, malgrat les traves posades aquest any. Amb aquesta premissa, demanem cita a l’Ajuntament de Valls per veure si es deixarà passar l’oportunitat de mantenir o no l’exposició de bonsais, la segona de la demarcació. Cal dir que l’actitud de l’Ajuntament, i en concret de l’alcaldessa Dolors Farré i la tinent d’alcaldia Sònia Roca, ens va obrir una porta, i això és molt d’agrair. “Podeu exposar a la plaça de Pere Català Roca, la plaça del Museu Casteller.” Una solució molt digna. Tot i això, no es podrà tancar la porta i deixar els arbres ben resguardats, com fèiem anualment al pati de Sant Roc. Malament rai.

L’Ajuntament ens facilita l’adreça d’un magatzem proper a la plaça del Museu Casteller. Això representa una feinada de por: col·locar els arbres el dimarts 6 d’agost a primera hora del matí, treure’ls a la nit, tornar-los a posar a primera hora del matí, i treure’ls de nou el dimecres 7 d’agost. Els problemes no s’acaben aquí. Demanem que, de dues a quatre, els dos dies, les hostesses i hostes de la Firagost muntin guàrdia. La resposta és positiva, però hem de pagar el cost addicional. Com? Muntem guàrdia totes les hores dels dos dies els socis de l’ATB. Cal agrair també l’ajuda del Museu Casteller de Catalunya. I, com cada any, el servei de manteniment municipal, que ha muntat les taules tal com s’havia indicat. La gota que va fer vessar el got va ser un imprevist: a l’hora de la retirada dels bonsais, dimecres 7 d’agost al vespre, amb plantes d’acompanyament i complements, va coincidir amb la gran trobada castellera a la plaça del Blat, a pocs metres de la plaça del Museu Casteller… Hi havia expositors de fora que no van poder entrar als carrers adjacents per poder retirar els seus arbres. Això va motivar un desencís i frustració grans, i alguns van haver de tornar altres dies a retirar els arbres.

Aquesta llarga etapa de més de tres dècades, esperem que pugui tenir continuïtat a la ciutat de Valls, mantenint la flama com a segona ciutat de la demarcació en l’exposició de bonsais. Les propostes ofertes per l’Ajuntament de Valls, encara sobre la taula, de poder exposar al maig, poden obrir una nova etapa plena de compromisos, cobertura, implicació i simbiosi.

Malgrat tot, l’espai ha lluït moltíssim, amb una cinquantena d’arbres exposats els dos dies de la Firagost, 6 i 7 d’agost de 2024.

Un apunt final: creiem que, després de trenta-dos anys, no mereixíem un tracte com aquest, quasi bé vexatori. Ara, una cosa no treu l’altra: gràcies a la Firagost per aquests trenta-dos anys! I gràcies a l’Ajuntament de Valls pel compromís de continuïtat de l’exposició de bonsais a la ciutat de Valls.