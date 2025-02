Conversa amb Rafel Torres – Bonsai Sense

https://valls.radiociutat.com/2025/02/05/bonsai-tot-un-mon-05-02-2025-rafael-torres/

http://valls.radiociutat.com/uploads/CONTINGUTS2025/BONSAI/20250205_BONSAIRAFATORRES.mp3

Rafael Torres – Bonsaisense (Palma)

Bonsaisense és el somni fet realitat de dos apassionats del bonsai, la nostra meta és crear un espai en el qual compartir experiències, aprendre noves tècniques i on poder adquirir tot el necessari per a la cura dels teus bonsais.

En Bonsaisense podràs trobar exemplars dissenyats pels millors mestres, tests, eines, etc. i tot això amb l’assessorament d’experts.

Disposem d’una àmplia selecció de totes les varietats de bonsais, Ullastres, Pins, Juníperos, Rhododendron, Aurons, Prunus, Carpes, Teixos, Olmos i molts més!

En Bonsaisense podràs trobar tota classe de bonsais, des de yamadori, com ullastres, sabines, pins, quercus, etc. Bonsais d’importació, per a tots els nivells, a més de tota classe de material relacionat amb el món del bonsai, eines, tests, abonaments, etc.

Bonsaisense compta amb escola pròpia en la qual abastem tots els nivells, des d’iniciació fins a grups més avançats.

A més Rafael Torres com a professional del bonsai també treballa per a un gran nombre de col·leccions privades en tota Europa, a més d’oferir tallers i classes a aficionats, grups i amb escola pròpia en diferents zones d’Espanya i Europa.

De 2015 a 2019 Rafael va organitzar un esdeveniment de bonsai a Mallorca “Inspira Bonsai” introduint un nou concepte en la comunitat de bonsais, donar protagonisme a les escoles de bonsais i fer-les partícips de la promoció del bonsai a Europa.

Rafael Torres ha demostrat en molts congressos i esdeveniments nacionals i internacionals de bonsai a Espanya, el Regne Unit, Alemanya, Polònia, República Txeca, Sud-àfrica, Tantai al País Basc, jardí botànic de Barcelona, Museu de bonsai de Heilderberg i molts altres.