Conversa amb Pere Amenós Basora

Pere Amenós Basora és un aficionat al món el bonsai des de temps immemorials. En aquesta conversa àmplia desgrana aquesta passió per la natura.

En aquest enllaç hi ha el podcast de ràdio Ciutat de Valls, una conversa extensa on ens explica detalls importants d’aquesta passió per el bonsai.

https://valls.radiociutat.com/category/entitats/bonsai-tot-un-mon/

https://valls.radiociutat.com/2025/06/09/bonsai-tot-un-mon-09-06-2025-pere-amenos-basora/

https://valls.radiociutat.com/uploads/CONTINGUTS2025/BONSAI/20250609_BONSAI.mp3

Trobareu una extensa biografia del Pere Amenós Basora:

Afiliacions i càrrecs en entitats

Ha format part com a soci numerari de l’ Asociación Española de Bonsái .

de l’ . Ha estat soci durant una sèrie d’anys del Club Bonsai Reus .

. És soci cofundador de l’Associació Tarragona Bonsai (1989).

(1989). Ha format part de la junta directiva gairebé de forma ininterrompuda , com a president, secretari, tresorer o vocal.

, com a president, secretari, tresorer o vocal. Ha estat membre de la junta directiva de la Coordinadora d’Entitats de Bonsai de Catalunya durant quatre anys.

Formació en bonsai

Ha cursat cursos amb el següent professorat: Juan Antonio Fernández ( Iberbonsai ) Joan Josep Cots ( Vivers La Marina ) Josep Maria Miquel ( Mistral Bonsai / Bonsái Pasión ) Francesc Giner Ossó ( Associació Tarragona Bonsai ) Gabriel Romero Aguadé ( Bonsai Sant Boi ) Bonsai World University

Ha assistit a seminaris al Museu Luis Vallejo amb: Hiroaki Suzuki Kazuo Yajima

al amb: Ha assistit a demostracions i conferències amb reconeguts mestres internacionals com: Masahiko Kimura, Kunio Kobayashi, Tomio Yamada, Shingi Ogasawara, Takeo Kawabe, Taiga Urushibata, Imai Chiaru, Hiroki Miura, Hotsumi Terakawa, Hiroaki Suzuki; Thierry Font, Alain Arnaud; Francois Jeker, Marco Ivernizzi, Salvatore Liporace, Edoardo Rossí, Marc Noelanders, Mauro Stemberger, Dan Barton, Kevin Wilson, Peter Chan, Marius Konsta, David Benavente, Gabriel Romero, Sebastian Fernandez, David Quintana, Nacho Salar

amb reconeguts mestres internacionals com: Ha participat en tallers dirigits per: Takeo Kawabe, Gabriel Romero, Salvatore Liporace, Thierry Font, Sebastián Fernández, Oriol Llongueras, David Quintana i Nacho Salar



Concursos i reconeixements

2n classificat al concurs de mestres novells de Catalunya , Manresa (1998)

al concurs de , Manresa (1998) 1r classificat al concurs de mestres novells de Catalunya , Lleida (2001)

al concurs de , Lleida (2001) Títol de jutge de bonsai , atorgat per l’Asociación Española de Bonsái (2002)

, atorgat per l’Asociación Española de Bonsái (2002) Guanyador exaequo del concurs de disseny convocat per Masahiko Kimura al II Congrés Internacional de Bonsai (organitzat per Mistral Bonsai)

Formació acadèmica

Títol de tècnic superior en gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics (2012)

en (2012) Ha realitzat 105 hores de pràctiques per aquest títol a Mistral Bonsai

Docència

Ha impartit cursos a:

Centre Botànic de Reus

Escola de Capacitació Agrària de Tàrrega

Escola de Capacitació Agrària Mas Bové (El Morell)

Associació Sal Grossa de Valls

INS d’Horticultura i Jardineria de Reus

Associació Tarragona Bonsai

Participació en exposicions i congressos

Ha participat en el Premi Olea (Mistral Bonsai), anys 2003 i 2005

(Mistral Bonsai), anys 2003 i 2005 Un arbre seu va ser seleccionat per la mostra de l’ Institut Botànic de Barcelona (2016)

(2016) Dos arbres seleccionats per al Congrés Europeu de Bonsai , Reus (2024)

per al , Reus (2024) Ha assistit a congressos nacionals i internacionals celebrats arreu del país

Membre de jurat

Jurat a les II Jornades Mediterrànies de Bonsai , Pilar de la Horadada (2003)

, Pilar de la Horadada (2003) Jurat del Concurs Nacional de Nuevos Talentos, Asociación Española de Bonsái (2005)

Altres activitats