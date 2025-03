Treballs mes de març i abril

https://valls.radiociutat.com/2025/03/24/bonsai-tot-un-mon-24-03-2025-treballs-de-marc-i-abril/

Treballs mes de març/abril

Al Camp de Tarragona, els mesos de març i abril acostuma a portar l’arribada del bon temps; no en va, marca l’inici de la primavera. Les temperatures pugen significativament respecte als mesos anteriors de l’any, encara que també es poden presentar alguns episodis puntuals d’aire fred, ventades significatives o fins i tot pluges intenses. Per tant, podem considerar-los uns mesos relativament inestables. El vent de ponent, eixut i càlid, farà que es noti un cert augment de la calor diària. Aquest vent pot donar-se durant alguns dies seguits, cosa que provocarà una disminució de la humitat de l’aire. Les hores de sol també van en augment, fet que es nota força amb el despertar i el creixement de les plantes. Al migdia es poden assolir temperatures de fins a 25°C, i les mínimes nocturnes poden situar-se al voltant dels 15°C. Preferentment, el cel serà clar, amb pocs núvols. El mes d’abril pot ser més inestable; es poden donar llevantades acompanyades de precipitacions importants, però també fortes mestralades, aire fred o temperatures més altes de l’habitual.

És un bon moment per preparar els bonsais per a la temporada de creixement. Al març, els bonsais es desperten del seu període de repòs hivernal; per tant, és un mes molt important per a les tasques de trasplantament, poda o empelts (abans de brotar, per garantir un major percentatge d’èxit).

1 – Situació

Els arbres trasplantats en mesos anteriors o les espècies protegides del fred poden començar a acostumar-se a l’exterior si estaven resguardats en hivernacles o similars. També és un bon moment perquè els arbres que encara estan dins d’aquests espais es ventilin, obrint portes o finestres per facilitar la seva adaptació progressiva, especialment si fa sol. Cal tenir cura de les previsions meteorològiques, per si es pogués produir un canvi de temps amb glaçades tardanes. En aquest cas, caldria tornar a entrar els arbres o posar-los a resguard, amb especial atenció als més petits.

2 – Reg

Cal mantenir un reg adequat i moderat, tenint en compte l’inici de l’estació de creixement. Hem de vigilar especialment els arbres recentment trasplantats, ja que, amb el nou substrat, drenen molt més que abans i s’assequen més ràpidament. A més, el nou creixement dels brots fa que consumeixin més aigua. S’ha de tenir cura que no s’assequin les arrels fines, ja que són les que proporcionen aigua a les fulles. Els arbres recentment trasplantats són molt més sensibles a la manca d’aigua. Com que tenen un nou drenatge, es poden regar més sovint. Si fa vent i estan a l’exterior, es poden regar fins a dues vegades al dia, sense risc d’excés, ja que l’aigua sobrant es drenarà pels forats del test.

En general, cal fer un reg regular i controlat. Com que les temperatures augmenten, és important començar a regar més sovint, però sempre amb observació. El substrat s’ha d’assecar lleugerament entre regades. Regar al matí o al migdia evitarà que l’aigua estigui en contacte amb les arrels durant la nit i es puguin congelar en cas de gelades nocturnes. També cal posar especial atenció al vent, que pot assecar ràpidament el substrat. En cas de vent fort, cal estar alerta i regar més sovint. Així mateix, cal evitar l’excés d’aigua en episodis de pluja intensa, ja que si la terra es manté massa humida durant molt de temps, podria provocar la podridura de les arrels.

3 – Adob

En aquesta època, l’adob s’ha d’utilitzar amb moderació. L’adob primaveral ha de ser suau i progressiu, preferentment d’origen orgànic, ja que la planta l’absorbeix més lentament. L’adob orgànic sòlid hauria de posar-se lleugerament distanciat de la base del tronc i distribuït uniformement en el test. També poden funcionar bé els adobs químics si són de lenta alliberació. En tot cas, és millor adobar inicialment amb dosis reduïdes per evitar que els brots tinguin entrenusos massa llargs i fulles molt grosses. Un excés de nitrogen també pot comprometre la formació de gemmes de flor. Una alternativa és utilitzar, en aquestes primeres setmanes, adob de tardor, ja que té una proporció de nitrogen inferior.

En arbres en fases inicials de formació que necessiten un engreixament significatiu, es poden utilitzar adobs amb més proporció de nitrogen o composicions equilibrades de NPK, com ara 10-10-10.

L’adob es pot alternar si és en format líquid, aplicant-lo quinzenalment amb altres productes com bioestimulants, aminoàcids, àcids húmics o adobs a base d’algues.

Cal recordar que els arbres recentment trasplantats no s’han d’adobar fins passat un mínim de tres o quatre setmanes, i sempre amb dosis baixes inicials. No obstant això, es poden regar amb productes estimuladors de l’arrelament.

4 – Tractaments fitosanitaris

En aquesta època de l’any, amb la pujada de temperatures, també comencen a proliferar les plagues com els pugons, caparretes, erugues, minadors, àcars i caragols. Cal estar alerta i eliminar-les com més aviat millor abans que es propaguin. Es poden controlar polvoritzant amb insecticides sistèmics i repetint el tractament quinzenalment fins a completar tres aplicacions. Sempre que sigui possible, és preferible utilitzar productes ecològics com l’oli de neem, terra de diatomees… ja que els químics concentrats poden danyar els brots tendres.

Per prevenir possibles malalties fúngiques, és recomanable aplicar un fungicida preventiu a la primavera, especialment en espècies com els pins o auró tridentat (Acer buergerianum), que són propenses a aquestes infeccions. Un producte a base de sulfat de coure pot ser una bona opció.

5 – Trasplantament

El mes de març és encara un bon moment per realitzar trasplantaments en bonsais, especialment en aquells que encara no han brotat, com ara els faigs, algunes varietats de zelkova com la serrata, alzines, sureres, Junípers i pins. La gran majoria de coníferes estan a punt de començar el seu període de creixement.

6 – Poda i modelat

El març, abans de la brotada dels caducifolis, és un bon moment per realitzar la poda de manteniment per eliminar branques mortes, excessivament gruixudes o mal dirigides. Un cop broten, cal eliminar els brots mal situats.

Encara és un bon moment per fer modelatge amb filferro en quasi totes les coníferes i en alguns caducs o perennifolis que encara no hagin començat la nova brotada primaveral.

Cap a mitjans d’abril, molts arbres hauran allargat els brots i serà necessari pinçar-los per reduir-los en els arbres ja formats. Si es volen engreixar, es poden deixar créixer fins al mes de maig o juny i després reduir-los.

Amb aquests treballs, estarem preparant els bonsais per un creixement vigorós i saludable durant la temporada de primavera a la nostra zona.