A CATALUNYA…. POTS TORNAR A EXIGIR QUE T´ATENGUIN EN CATALÀ, QUAN TU VAGIS A COMPRAR O A CAL METGE, ETC., PARLANT EN CATALÀ.

(Publicat a Vilaweb el 3 de setembre de 2018)

L’ ARTICLE 8.3 DE LA VIGENT LLEI DE COMERÇ,SERVEIS I FIRES DE CATALUNYA DIU: ” Les persones que accedeixin a l’activitat comercial i a la prestació de serveis, àdhuc aquelles que ho facin en qualitat de treballadors assalariats, han de conèixer les condicions de l’exercici de l’activitat comercial i de la prestació de serveis a Catalunya i han d’estar en condicions de poder atendre els consumidors quan s’expressin en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya.

Aquest article (8.3) havia estat suspés temporalment pel TC a instàncies del Gobierno de España del PP, fa uns menos aquesta suspendió ha estat retirada i avui se’n ha fet una difusió críptica pels mitjans de comunicació.

En resum, vol dir que si estás comprant dins d’ una gran superficie o en una botiga petita, allá on sigui del territòri de la Generalitat de Catalunya, no val allò que et deien fins ara de que no t’ entenien, el personal que t’ atengui, sigui del nivell que sigui, ha de ser capaç d’ entendre’t en català.

No queda clar si t’ ha de seguir la conversa en català, sembla que no, però si que no admet cap dubte de que allò ”…. de como dice?, hábleme en tal o cual idioma.”, ja no cal, sempre que la lengua que tu li parlis sigui oficial al Territori de la Generalitat de Catalunya.

Enllaç amb la web de la Generalitat: http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?fragmentFunctionalId=1591254&action=articles&documentTitle=LLEI%2018/2017,%20de%20l%271%20d%27agost,%20de%20comerç,%20serveis%20i%20fires.&language=ca_ES&fragmentTitle=Article%208