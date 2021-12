L’ENFOC SEXO·CORPORAL: LES LLEIS DEL COS I DE LA MENT

(PUBLICAT A VILAWEB EL 28 0CTUBRE DE 2019)

Col·laboració especial de Claude Roux-Deslandes.

L’ ”approche sexocorporelle” es basa en dues constatacions que cadascú pot fer i que cadascú pot experimentar:

– No passa res al cos sense que no tingui les seves repercussions al pla mental de l’ intra-psíquic (emocions, percepcions, cognicions).

– No passa res a l’ intrapsíquic sense les seves repercussions al cos fisiològic.

A l’enfocament sexocorporal, se li dóna un lloc privilegiat i principal al cos.

— En primer lloc a les habilitats corporals bàsiques com ara la forma de desenvolupar-se, la postura,la posada sobre el terreny (”Grounding”),el tò. .Aquests elements són essencials en la construcció dels elements de la sexodinamica com ara la percepció de pertinença, el de l’assertivitat sexual, és a dir, l’autoestima, la confiança en si mateix com a home, o com a dona.

— Després a l’excitació sexual, element fisiològic de la funcionalitat sexual és un element essencial. De manera innovadora, nosaltres ,a l’ enfoc sexocorporal,hem sistematitzat la seva avaluació i el seu estudi:

– Com es desenvolupa l’excitació sexual a partir del reflex de vasocongestió ,per tenir la capacitat de fer durar l’excitació, per mantenir-la, per modifical-la, amb les habilitats corporals relacionades amb les lleis del cos (joc sobre el to, ritme, .. l’espai)

-Com desenvolupar la capacitat de plaer sexual que pot anar des del benestar de la simple descàrrega a la voluptuositat, o als estats d’abandonament … i als estats orgàsmics.

-Com arribar a estats de consciència que permetran (gràcies a les lleis del cos) de viure en una manera d’excitació que condueixin en el cas de les dones a ser conscients de la seva capacitat de receptivitat, que les porti a desenvolupar i percebre les seves sensacions internes i a sentir el desig de viure de manera eròtica el vincle vagina-fál·lus.I als homes a ser conscients de la capacitat de la penetració, de la seva potència intrusiva fins al desig de viure el vincle fálico-vaginal.

A nivell de teràpia,desenvolpupem, entre d’ altres i basicament, els seguents aspectes:

El primer axioma, a partir de les lleis del cos,”…tota modificació de l’espai corporal modifica les meves percepcions”.

Explorem les emocions: com apareixen al cos, el poder que tinc gràcies a les lleis del cos per a canviar-la.

Explorem la forma de desenvolupar la seva conscienciació.

Intentarem descobrir les percepcions: el sentiment identitari, l’assertivitat sexual. Identificarem com poden ser fragilitzats o reforçats.

Explorem l’ excitació sexual,explorant el paper dels moviments,principalent,la bàscula pèlvica i la bàscula de la part alta del cos,és a dir, la cintura escapular; per tal de manegar la intensitat genital i la intensitat emocional.

Dra.Claude Roux-Deslandes

Metge-sexòloga

Universitat de Tolosa

Policlínica de Navarra

Pau (Béarn)

República Francesa.



La Dra.Claude Roux-Deslandes va recuperar i desenvolupar al Quebèc amb el Professor Jean-Yves Desjardins ”approche sexocorporelle” durant els anys vuitanta al Departament de Sexologia de Montréal, únic al món.

L’ enfoc sexo-corporal és una revolució autèntica al camp de la teràpia sexual contemporània.

La Dra. Deslandes forma part de l’ Intstitut Sexocorporelle International.És professora de l’ Ensenyament de Sexologia de l’ Universitat de Toulouse,Vice-presidenta del Cifres,fa cursos arreu de l’ Europa llatina i col·labora al Màster de Sexologia i Salut Sexual de la Facultat de Medicina de l’ Universitat de Barcelona.