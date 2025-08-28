Dies suaus
de finals d’estiu.
Branques d’oliveres dringuen al vent,
entre bels d’ovelles sota un centenari garrofer.
El teu somriure confiat,
sortint del garbuix.
Disposada
a compartir la pau del refugi
i a deixar pas a l’amor.
Contemplem,
la quietud
de la bellesa.
Sentim,
l’acollida incondicional
de la natura.
Àngel que em reculls
amb les mans obertes
i m’acompanyes
fins on es fon l’horitzó,
teixint
emocions,
abraçant
la vida,
que imposa la seva veritat,
entre cims imponents.
El meu cor entre els teus braços,
i la teva mirada que es perd en un mar de carícies,
mentre cerc
l’essència
entre les constel·lacions de la teva pell.
Caminem,
entre senders,
amb el convenciment que
res és tan important com gaudir de ser, junts.