Inspir poètic, per M.M.Bergas

Inspir? és aire que tan bon punt arriba, se’n va. Primer vaig col·laborar amb vàries revistes ara desaparegudes -Udol, Impuls d'Opinió i Butxaca- fent articles de cultura i sobretot ressenyes de llibres. Posteriorment arribà la poesia, entesa com a refugi. El 2009 va sorgir un primer poemari anomenat 'Quaderns de la badia'. Els anys següents arribaren 'La rambla' i 'Crisi'. 'Cops' el vaig acabar el 2015. Des-compressió el 2018. 'Amor eixut' va nèixer l'any de la pandèmia. Al 2025, retorn.

Publicat el 28 d'agost de 2025

Entre senders

Dies suaus

de finals d’estiu.

Branques d’oliveres dringuen al vent,

entre bels d’ovelles sota un centenari garrofer.

 

El teu somriure confiat,

sortint del garbuix.

 

Disposada

a compartir la pau del refugi

i a deixar pas a l’amor.

 

Contemplem,

la quietud

de la bellesa.

 

Sentim,

l’acollida incondicional

de la natura.

 

Àngel que em reculls

amb les mans obertes

i m’acompanyes

fins on es fon l’horitzó,

teixint

emocions,

abraçant

la vida,

que imposa la seva veritat,

entre cims imponents.

 

El meu cor entre els teus braços,

i la teva mirada que es perd en un mar de carícies,

mentre cerc

l’essència

entre les constel·lacions de la teva pell.

 

Caminem,

entre senders,

amb el convenciment que

res és tan important com gaudir de ser, junts.

