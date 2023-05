Vinicius i el racisme

Els insults racistes viscuts aquest últim cap de setmana per Vinicius Jr. a Mestalla, ha portat als mitjans, a escriure, parlar i publicar sobre el racisme, com mai. Sense lloc a dubte el fet, mereix el major dels repudis. Ha portat a la llum una discussió; Hi ha o no racisme a Espanya. Ja el futbol va viure altres fets similars; Wilfred, Etoo, Marcelo, Iñaki Williams, Ronaldo, Kameni, entre un altre.

El primer que cal dir que el que ha viscut Vinicius Jr., ho viuen molt de els/as immigrants o els seus fills cada dia i no té la mateixa repercussió. Per això és bo que el succeït en el camp de futbol de València, provoqui aquesta discussió necessària.

Això mateix ens porta a dir que els actes racistes, no són exclusiu del futbol i l’important és definir, quines són les causes, només així podem plantejar-nos que hem de fer.

En tota societat, pugui haver-hi un grup racista, però el que, si existeix a Espanya, des de fa temps, és que des dels partits d’ultradreta es fomenta i encoratja el racisme, igualant als immigrants amb; delinqüència, ocupacions, violacions o que li lleven el treball. Mentre que, des de les institucions, miren per a un altre costat.

Avui publiquen que han detingut a diverses persones, algunes per un altre fet ocorregut a Madrid, abans del partit Atlètic de Madrid vs. Reial Madrid, que es va penjar un ninot (Vinicius) en un pont. Ocorregut al gener passat, mesos després del succeït. Aquesta no és la forma que s’acabarà amb aquesta xacra social. La impunitat li dona més alè.

Sobre aquest camp, es conrea, el pitjor que ha donat la humanitat, el feixisme i per això és un deure per a tots els demòcrates i l’esquerra, impedir que això avanç.

“Quan els nazis van venir a buscar als comunistes,

vaig guardar silenci,

perquè jo no era comunista,

Quan van empresonar als socialdemòcrates,

vaig guardar silenci,

perquè jo no era socialdemòcrata

Quan van venir a buscar als sindicalistes,

no vaig protestar,

perquè jo no era sindicalista,

Quan van venir a buscar als jueus,

no vaig pronunciar paraula,

perquè jo no era jueu,

Quan finalment van venir a buscar-me a mi,

no hi havia ningú més que pogués protestar.”

Bertolt Brecht – Creat pel pastor protestant alemany Martin Niemöller

Barcelona, 23 de maig 2023

Guillermo Schelling Candia