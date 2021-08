La flor més preuada?

Hi ha un arbre de fulla perenne, originari de les Moluques, que per florir necessita veure el mar. Tradicionalment, els habitants d’aquestes illes en plantaven un quan naixia un nou membre a la família.

Aquest arbre es diu Syzygium aromaticum, i la seva part més reconeixible són les flors. Es cullen quan són vermelles, però abans que els pètals s’obrin.

Llavors es deixen assecar al Sol, o amb assecatge artificial. Un cop assecades, tenen un to marronós.

La forma d’aquesta flor, un cop assecada, és responsable del seu nom: clau, que deriva del llatí “clavus”. El clau és una de les espècies amb un gust més intens.

Aquest gust és degut a l’oli essencial. Un clau de la millor qualitat té vora un 20% d’oli essencial.

El 85% d’aquest oli essencial, responsable del gust característic del clau, és eugenol. L’eugenol, també conegut com a “oli de clau”, es fa servir en medicina per preparar compostos que alleugen el mal de queixal.

El clau és àmpliament utilitzat en cuina. A causa de la seva intensitat és recomanable fer-lo servir amb moderació, sobretot quan és mòlt.

És ideal per a sopes, arrossos, carn, peix o salses com la beixamel. Salses conegudes com la Worcestershire, o la majoria dels ketchups, en porten.

El clau és una espècia càlida, amb notes dolces, amargues, astringents i un puntet picant. Ha estat una de les espècies més venudes a Europa des del segle IX i continua essent una espècia que no pot faltar a cap cuina o obrador.

Si t’ha agradat, pots seguir històries similars a instagram.com/especiesteixidor, amb imatges inspiradores i en català. Una nova publicació cada dimarts a les 20:30.

També pots visitar la nostra web anant a: www.teixidor.com (traducció al català en curs)