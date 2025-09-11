L’altre dia estava contemplant la meva vella màquina d’escriure Underwood número 5 dels anys 20 del segle passat, de ferro massís i tecles arrodonides, de forma rectangular, esmaltada en negre i amb el nom de la marca ressaltat en lletres daurades. És un llegat del meu avi; recordo que era al despatx del seu domicili situat a la Gran Via barcelonina, damunt una tauleta “ad hoc” per a transportar-la, tot i que de vegades la instal·lava damunt la taula de fusta principal.
No cal dir que tenia i té un encant especial, com a objecte que ens retrau a èpoques i vivències passades. Es troba en perfecte estat de conservació i és capaç d’escriure perfectament, amb el seu cruixir de tecles i el soroll del carro característics, que recorden un estri decimonònic, com per exemple una locomotora de carbó, també negra i de ferro. “Tic”, “tac”, “tic”, “tac”, “rrrrrraac”…, i posant i treient fulls i pressionant amb els dits fent gal·la d’habilitat manual. Res a veure amb el tacte dels ordinadors, asèptics i impersonals. De fet és, a hores d’ara, un objecte fetitxe lligat als records familiars, i perdre’l seria com perdre una part de la pròpia biografia. En realitat més que un objecte o estri és un lligam, que es trascendeix a si mateix, amb la memòria i amb persones que ja no hi són però que han deixat part dels seu esperit, com si fossin un halo que l’envolta i que quan el fas servir es desplega per l’habitacle, tot recordant l’atmosfera de l’antic despatx de l’avi, amb mobles de fusta vernissats, llums amb peus treballats de llautó, prestatgeries de fusta, butaques i una gran taula, i unes finestres amb porticons que donaven a la Gran Via, i on tot desprenia una flaire entre pergamí vell, fusta i tabac, amanit amb la presència de capses de tabac i pipes, unes pipes que posteriorment faria servir -com la mateixa maquina d’escriure- el meu progenitor, una de les quals la llueix en una antiga foto en blanc i negre on recorda Bogart, amb una llum tènue que s’escola pels porticons. La mateixa llum que l’altre dia es filtrava per les persianes del meu menjador i travessava el vidre de la vitrina on tinc col·locada la màquina d’escriure, com a objecte ja decoratiu i jubilat -després d’haver-me fet molt bon servei en la meva època d’estudiant-; uns rajos lumínics que ressaltaven les partícules de pols que flotaven a l’aire i les feien reverberar tot creant una atmosfera irreal que em connectava amb els meus ancestres, vivències passades i estances d’altres èpoques.
És clar que ara ja no té una funció pràctica, sinó que és un fetitxe, que forma part de la meva biografia i dels meus record més íntims i que transcendeix la seva pròpia materialitat tot traslladant-nos de lloc i d’època de manera virtual però no per això menys aparentment real, un objecte que en definitiva ha adquirit una categoria mítica, amb la mateixa funció que la bola de neu de “Citizen Kane” o el tambor de llauna de la novel·la homònima; un estri símbol biogràfic i ensems històric, que ajuda a comprendre la realitat actual i d’on venim, i que per això mateix ara ja no me’n desprendria, de cap manera, atès que ho consideraria un veritable sacrilegi i una aberració, tan aberrant con llençar velles enciclopèdies al contenidor, com fa actualment tanta gent sense un mínim criteri de res, imbuïts de la banalitat prosaica tan propia d’aquesta època.
Joaquim torrent
