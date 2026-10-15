Una fràgil i minsa realitat pendent d´un fil

En l´article “L’ensenyament del català a la Franja: realitat guanyada i futur incert”, recentment publicat al número 136, 3r trimestre de 2026, de la revista “Llengua Nacional”, Francesc Blanch fa una bona radiografia de l´ensenyament del català actualment a la Franja i dels seus precedents. Bàsicament és ensenyament “del”, i no “en”, català, llevat algunes experiències puntuals, cosa que, per exemple no passa a la Val d’Aran amb la llengua pròpia; a més, no deixa de ser una matèria voluntaria, reduïda habitualment a tres hores setmanals.
Tot i això, arribar a aquesta minsa realitat va requerir molts esforços i sortejar molts obstacles, tant per a superar les reminiscències del franquisme durant la transició com també per defugir reticències ancestrals que venien de molt lluny. Serveix d’exemple el cas reportat en 1982 pel setmanari ” El Ribagorzano” d’una mestra a Areny de Noguera que per l’infamant mètode de la penyora o la “vergonha” -en occità-, consistent a fer passar de mà en mà un objecte acusatori, feia pagar 50 pessetes als alumnes enxampats parlant català, com a sanció, gual que s’,havia fet a la Catalunya Nord. I, igualment, els defensors del català, com el mateix conseller Bada, patiren les ires del feixisme anticatalà, en forma d’atemptat amb bomba al seu domicili-, afortunadament sense danys personals-, com Fuster i Sanchís Guarner al País Valencià. És a dir, no ha estat cap camí de roses, tot i els exigus resultats -sobretot si ho comparem amb d´altres terrltoris-. Això sense esmentar moltes irregularitats, com per exemple l’ensenyament del dialecte benasquès, i amb ortografía aragonesa, a pobles de l,Isàvena, com ja va reportar Artur Quintana. I també la pràctica inexistència del català a Educació Infantil i a la FP, especialment en aquesta darrera.
Uns resultats massa escassos i incomplets, que a més, especialment en els darrers temps amb l’ascens de Vox, estan en un delicat i inestable equilibri davant un futur com a mínim incert…
Joaquim Torrent
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