Si no vols brou, tassa i mitja!

Recordo de petit haver assistit a la primera onada d’immigració massiva -la del franquisme, després d,algun aperitiu previ- ,davant les evidències de la qual no podía deixar de sentir-me preocupat, i que em va deixar per sempre pregonament impactat. El que no em podia imaginar, ingenu de mi, és que dècades després es tornaria a repetir el mateix fenomen massiu -de fet llevat un petit parèntesi històric de dues dècades, que no són res cronològicament-, sense solució de continuïtat protagonitzada bàsicament pel mateix tipus de gent i amb el mateix vernís cultural, provinent de l’altra banda de l’oceà, sota el govern d”algú autoanomenat “socialista”. Qui ha demostrat que es pot ser nominalment d’esquerres i en la pràctica tan anticatalà com Franco -o el mateix Negrín-, en aquest cas per etnocidi via substitució demogràfica directa.
I com que saben que cada cop manca menys per a la realització del seu somni humit comú estan d’allò més cofois i exultants…I no cal dir que amb el recolzament, com no podia ser menys, de les nostres hipotètiques castes dirigents, caracteritzades per la seva miserabilitat moral i el seu vol gallinaci.
Com deia, ara estem en la segona -i malauradament sembla que definitiva- fase de la nostra dissolució demogràfica, amb l’agreujant que no es pot dir, ja que si ho fas llavors et fan el ja conegut xantatge moral i t’encasellen en un fantasmal racisme i nazisme, o, pitjor, en un inexistent derrotisme -simplement per emetre el diagnostic-, al més pur estil goebbelsià -no fos que posem en perill determinades canongies velles o noves. I evidentment, amb aquesta segona onada massiva, sembla prou clar que el nostre futur no está gens asseegurat Només podríem evitar-ho amb un veritable miracle! Sapiguem-ho, com a mínim; tot malalt té dret a saber l’abast de la seva malaltia…
Joaquim Torrent
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