P.V., la gota, freda, que fa vessar el got

Quina diferència entre la gestió de l’huracà Milton a Florida i la de la recent DANA que ha afectat el P.V., allà la protecció civil va avisar dies abans i va donar temps per a l’evacuació i la protecció de les diverse zones; de fet només hi ha hagut setze víctimes per al voltant d’uns 23 milions d’ habitants, en canvi al P.V. 100 morts per uns 5 milions d’habitants, gens comparable! A banda que a més s’ha sumat la manca de planificació, en haver construït damunt zones inundables i haver creat barreres artificials., juntament amb la improvisació i la manca de resposta puntual -sense haver interromput transports i faenes-.

Tampoc no ens hauria de sorprendre, però, ,per part dels qui han imposat un fals i fràgil ”model“ de desenvolupament, basat en el turisme barat i l’especulació immobiliària, representats pel PP -i també per Vox-, una pseudoclasse social que no arriba ni a burgesia, sempre a remolc de Madrid i mbuïda d’un provincianisme naïf i servil que fa feredat, el qual es plasma en un autoodi ferotge cap a tot allò que representa la més genuïna i distintiva identitat valenciana, compartida amb la resta de països de parla catalana, substituida per ridicules mostres folcloritzants d’una “coentor” espatarrant. Estèticament lletjos i idiomàticament renegats, tots fent servir una llengua tercermundista que ells en el seu innat provincianisme cunyadista consideren el súmmum. Una pseudoclasse, a més de depredadora, absolutament inútil i ineficaç, guiada pel materialisme més barroer i absolut, presta a enriquir-se sense mirar-ne les conseqüències i sempre disposada a “ofrendar” als vertaders amos i senyors de la colonia.

Aquest colp, però, la seua acció -de fet omissió- irresponsable ha superat tots els límits i ha esdevjngut fins i tot criminal, per la seua desídia i ineficàcia immediates i pel descontrol i manca de planificació previs que han propiciat la catàstrofe. El poble valencià, el vertader poble valencià, no tots els renegats i els forasters colonitzadors, hauria de dir prou i exigir responsabilitat de tota mena i apartar-los d’un colp de tota mínima mostra de poder no tornant-los a votar mai més. La reacció hauria de ser exemplar i ferma, només així es podria tornar a restituir la dignitat dels valencians, arrabassada per una gentola de categoria ínfima i absolutamet inútil i esperpèntica.

Joaquim Torrent