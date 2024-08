Més enllà dels nominalismes

En la nostra llengua tenim el català oriental i el català occidental, que són els grans dialectes, i després altres subdialectes –ribagorçanopallarès., nord-occidental estricte, tortosí, valencià septentrional, valencià central, sudvalencià, mallorquí, menorquí, eivissenc, alguerès, català central, català central de transició, nord-català…- per damunt consideracions i interferències polítiques. Molts identifiquen erradament “català” amb “català central”, i de la mateixa manera en referir-se als “catalans” tenen presents només els parlants de català central, quan és una accepció que -en un sentit restringit- es refereix als “principatins”, i en un sentit ampli a tots els que es consideren part de la mateixa comunitat lingüística -per a alguns nacional- que s’estén de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó…

Cal pensar que al capdavall “la qüestió de noms” és quelcom aleatori i sense major transcendència -si fem abstracció de les manipulacions polítiques-, “aquí i a la Xina popular”; molts cops els noms són imposats pel mateix Poder, i això és ben evident en les denominacions d’Estats relativament nous, com per exemple Romania, i ja no diguem en excolònies recents. El que importa és saber-se membre d’una mateixa comunitat -amb les seves variants, en peu d’igualtat, lògiques-. No ens podem capficar en nominalismes estèrils. Un cas molt proper per exemple és el de la denominació de la llengua lusa, per als filòlegs està clar que tota és “portuguès”, i per a mols gallecs, però per a una gran part d’aquests, especialment per als que no tenen prou bagatge cultural allò que parlen és simplement “gallec”, i aprofitant-se d’aquest desconeixement les elits caciquils de Galícia han imposat una normativa lingüística diferent del portuguès estàndard i subordinada al castellà, per exemple escriuen Ñ com en castellà, quan els reintegracionistes escriuen NH, exactament el mateix que van fer els imperialistes russos a Moldàvia, on van imposar l’escriptura ciríl·lica del romanès, al qual anomenen moldau, per a diferenciar-lo de la resta de la llengua.

Cal ser conscients del que hi ha darrera certes postures i denominacions que no són pas innòcues ni innocents, i tenir les coses clares, sense deixar-se empresonar per purs nominalismes. Hauria de quedar ben clar que, malgrat la qüestió de noms, tots parlem la mateixa llengua. Si s’assumeix això deixa de tenir cap sentit,

Joaquim Torrent