Kafka, implacable

El relat breu titulat a casa nostra “La metamorfosi”, en versió original alemanya “La transformació”, com el seu títol indica, es refereix a una transformació, un canvi de forma metafòric en un relat al·legòric que es fa eco, indirectament, de les pregones transformacions socials i de tot ordre que ha dut el capitalisme a les societats contemporànies. És un relat sense misericòrdia ii implacable que ens posa davant el mirall, i que, si atenem a la biografia de l’autor, conté molts referents personals -com per exemple la figura del pare omnipresent i autoritari-.

El protagonista, Gregor Samsa, un honest empleat de comerç, es desperta un dia convertit en una mena d’insecte gegantí davant l’estupefacció de familiars i amics. Una transformació que representa un crit de rebel·lia social i existencial -equivalent, en el camp de la literatura, al quadre “El crit”, d’Edvard Munch-, que impregna la vida d’aquest anodí empleat, al capdavall una peça submisa i gris dins el nou ordre social que, en un moment determinat, per saturació i per la pressió d’unes forces internes superiors a ell i la seva consciència, acaba esclatant. Una situació reflectida metafòricament en la conversió en insecte. Així és vist pels qui el tracten, els quals automàticament el desposseeixen de tota condició humana, en no voler treballar més en la seva feina rutinària i oposar-se a ser una mera peça útil més de l’engranatge del Sistema. Aquesta rebel·lia inconscient, que es mostra més potent que les cadenes que el lliguen, al capdavall esdevé nefasta per a ell, que és repudiat i vist amb fàstic. Una transformació, la de l’empleat Samsa, que s’erigeix com a símbol de la inalienable llibertat de l’individu i com un advertiment de les nefastes conseqüències a què s’exposa qui gosa rebel·lar-se, així, al final, significativament ,el protagonista morirà d’inanició incapaç de sortir de la seva cambra, on ha restat reclòs per por de mostrar-se en públic tal com és, cosa que equivaldria a ser percebut als ulls dels altres com un miserable i repugnant insecte desproveït de tot valor i utilitat.

Paradoxalment, sota aquesta aparença d’insecte que li és assignada a Samsa, batega el cor d’una persona sensible i humana, un “alter ego” de l’autor, que, per la seva gosadia, ha estat castigat amb la despossessió de tot aparent bri d’humanitat. A través d’ell veiem com surt a la llum l’egoisme utilitarista dels qui l’envolten, com a representants que són d’una petita burgesia acomodatícia i mesquina, incapaç de valorar qualsevol aspecte que vagi més enllà del mer utilitarisme. Kafka, amb aquest relat, i amb força elements personals, posa en evidència la pregona angoixa existencial de l’individu contemporani, lligat a unes forces incontrolables i inerme a l’hora de reivindicar la seva individualitat davant el “rol” que li han imposat, esdevenint la seva transformació en la seva condemna -ja que acaba morint sol i sent llençat a les escombraries-, com a metàfora i pressentiment dels nous totalitarismes que estaven a punt de venir, i no només d’aquests, sinó també del pregon utilitarisme de la societat aparentment liberal que els succeïrà, fortament supeditada i lligada a tota mena de poders fàctics. Foucault i els estructuralistes, posteriorment ja la disseccionaren i es remuntaren als orígens, simplement d’una manera descriptiva, de la mateixa manera que Kafka la posà en evidencia d’un mode literari en tota la seva obra, on posa en relleu la insignificància i l’alienació de l’individu contemporani, sol davant la inhumanitat i l’utilitarisme més descarnat imperants, malgrat maquillatges emmascaradors. En definitiva, Kafka fa un toc d’alerta i un avís impressionant de tot el que va venir després, d’una manera sincera i punyent que no ens pot deixar gens indiferents.

Joaquim Torrent