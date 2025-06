Jesús Moncada, un “homenot” franjolí excepcional

Per a poder valorar adequadament Moncada -desaparegut el 13 de juny de 2005, ara fa just vint anys- cal tindre en compte que va ser un personatge polièdric i amb molts matisos, un intel.lectual complet, en tot l’abast del mot, ja que no solament es va dedicar a la literatura -on excel.lí- sinó també a la pintura i a l’ensenyament, a banda d’haver mantingut un actitud cívica insubornable i compromesa amb la seua gent.

Amb el pas del temps apareix nítidament com “un dels grans” de la nostra literatura. Un gran homenot -en el sentit planià, i no només per la seua obra, sinó també pel seu exemple i el seu compromís-. Si no ens hagués deixat tan prompte qui sap quines obres hauria sigut capaç de crear! Tot i així ens hem de treure el barret davant la seua producción literaria -no endebades és l’autor d’expressió catalana traduït a més idiomes-. I el seu èxit desmunta aquelles postures supremacistes que neguen el pa i la sal a la nostra llengua, i fins i tot la seua mateixa existència -almenys en terres administrativament aragoneses-.

Moncada és l’exemple clar de com amb una llengua secularment humiliada i menystinguda es pot arribar a les més altes cotes literàries i aconseguir una projecció universal, i de com des d’un punt de partida local es pot tenir una visió global de la realitat, on tota la humanitat s’ hi pot sentir reflectida. El seu triomf és una bufetada a la cara a tots aquells que a l’Aragó -i no únicament a l’Aragó- han fet tot el possible per a erradicar el català, des de l’escola a la trona. Personatges com aquells mestres que posaven tot el seu afany a castigar els infants que parlaven la nostra llengua, que per a ells era un menyspreable “chapurreado” o “patués”; per exemple donant-los un “objecte de la vergonya”, que havien de passar a qui sentissen que no parlava castellà, fins que al final el darrer poseïdor era castigat -tal com està documentat que passava a Areny de Noguera a la dècada dels setanta-. Un afany que s’ha mantingut fins als nostres dies; només cal recordar l’anècdota reportada per l’activista franjolí Guillem Chacón, qui explicava el menyspreu amb què -a la mateixa Mequinensa- la mestra va tractar la seua filla en veure que duia llibres en català a la motxilla. Per no parlar de la negativa, a l’ambulatori de Fraga, d’atendre el fill del psicòleg Quim Gibert perquè el seu pare s’expressava en català…

El mateix Moncada deia: “ignorava que allò que jo parlava fos una llengua que es pogués utilizar a l’hora d’ escriure.” “I d’això el franquisme ja es preocupava que no ho arrbèssim a saber.” I Carles-Jordi Guardiola, editor de Moncada i company seu de militància al PSAN, va destacar en un homenatge a l’escriptor el paper que havia tingut en el procés de normalització del català a la Franja, on, segons ell, “abans de Moncada ningú considerava un mèrit escriure en català”. De fet, va ser capaç de capgirar la situació i, a través de la llengua, de donar a conèixer Mequinensa al món sencer. Com diu Rosa Regàs, escriptora i admiradora: “El català de Moncada és un català autèntic; no segueix normes. A ell no li ha fet cap falta la normalització (…), perquè parla des de la profunditat i autenticitat de la llengua i això és d’una intel·ligència literària impressionant”Moncada fou primer de tot un cronista elegíac d’un món i d’una època, que s’apagaven i donaren naixença a un nou ordre, que tot ho trastoca i envaeix, carregat de violència i vulgaritat. Actuà com a notari d’un gran trasbals. Així no ens hauria de sorprendre l’’admiració moncadiana per Vilallonga i Lampedusa, com tampoc la que mostrà per Bassani, qui des de Ferrara, la seua ciutat de província, bastí, com els anteriors, tot un món i ens feu la crònica d’un temps determinat.

Un món i un temps que en el cas de Moncada giraven al voltant de Mequinensa, vila singular, amb tot un món de minaires, llaguters, agricultor i menuts comerciants, avui irremeiablement desaparegut a causa de l’embassament, símbol implacable del “progrés”, una força irrefrenable i violenta que tot ho transforma i afecta per igual totes les classes socials. Classes socials minuciosament i implacablememt disseccionades per Moncada a través d’uns personatges plens de vida i d’humanitat, sacsejats per la luxúria, les relacions de poder i l’omnipresent i quotidiana presencia de la mort, els quals conformen una acció coral descrita a través de lseua implacable visió sarcástica i humorística, que s’acarnissa especialment amb les anomenades “forces vives”, tot mostrant-nos, a través del prisma de la sátira i l’humor més descarnats les seves repressions, fariseisme i desoladora mesquinesa i brutalitat, amagades rere la careta d’una falsa respectabilitat, en una obra inmortal i que restarà per a sempre.

Joaquim Torrent