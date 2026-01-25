Ens cal, inevitablement, ser herois

És del tot ineludible la necessitat d’un canvi entre els catalans que quedem, per dir-ho planament: cada català ha de valdre per deu i ha de foragitar del seu cervell tones de submissió i passivitat inculcades durant dècades. I això només s’aconseguirà per un procés d’empoderament i de sublimació, tant col·lectiu com individual. Si volem romandre com a poble estem obligats a ser mínimanet herois, una mena de superhomes -i dones- nietzschians capaços d’oposar-se a totes les adversitats i de superar-les. Només així, en un procés col.lectiu d’aquesta mena, tenim alguna possibilitat. I, és clar, això implica enfromtament i sacrifici, tenir més fills, i deixar en evidència i aïllar els qui tenen mentalitat d’ocupant o de botifler, uns grans reptes. L’antítesi del tradicional, estèril i resclosit pensament de “la caseta i l’hortet” i del cunbaianisme nostrats, que tot ho impregnen i ens paralitzen, tipus, per exemple, monja Forcades o l’obès “nossèn” amb retirada a Quisling.
El moment és dur. Cal comprometre’s, actuar i deixar desacomplexadament en evidència “els falsos amics”, que viuen de rendes i a remolc d’una situación passada en benefici rpopi, i que fins i tot no dubten a fer-nos xantatge moral. En cas contrari estem condemnats a la desaparició i a la substitució demogràfica pura i dura. Con a mínim sapiguem-ho!
Joaquim Torrent
