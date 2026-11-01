Realment el nostre objectiu ha de ser la UE? Penseu com viuen de bé Noruega, Islàndia o Suïssa…. Sincerament, aquest club de financers corruptes i grups de poder amb opacs interessos no és gens suggerent… A banda que és força clar que no bellugaran un dit per nosaltres, ja que l´únic que els interessa són els seus mesquins i miserables interessos monetaris i materials….Només cal pensar en individus com Juncker o Tajani…Quin un, aquest darrer! Dient falsedats, ultrajacobí, reacciionari i venut als interessos espanyols….I no només ell, tota la UE està arribant a uns nivells d’ignomínia mai no vistos; el primer desencadenant fou la crisi dels refugiats i el darrer catalitzador la crisi catalana -sense oblidar, però , els nefastos precedents dels Balcans i Ruanda-….Sempre a remolc dels periilitats grans estats nacions de matriu decimonònica i inrtrínsecament injustos i corruptes, al servei de castes i elits depredadores… Més val cercar altres horitzons on es pugui respirar millor i no ens ofegui el sentiment de la vergonya.
Joaquim Torrent
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