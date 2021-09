Recentement cert individu impresentable ha penjat en el seu blog un contingut insultant i tòpic cap a la meua persona que el deixa ben retratat. Aquests elements cunyadístics sempre tan poc originals en la seua banalitzció del nazisme!… Tampoc no es pot esperar gaire cosa més d’algú que mostra signes clarament patològics en no ser capaç ni de mantenir el respecte degut als morts, com va pasar amb motiu del traspàs de l’eminent folclorista matarranyenc José Antonio Carrègalo… Despropòsit que caldria afegir als reiterats plagis d’obres literàries, als contactes amb elements ultres o a la creació de llistes negres al més pur estil mafiós. Sense menystindre, a més, la seua predisposició a la tergiversació i a la manioulació més barroera i infantiloide. Segurament l’individu en qüestió deu tindre molt de temps per “pensar” mentre fa de taxista; la seua actual professió, atès que la seua titulació en anglès no li ha servit de gran cosa, ni per evitar dir animalades filològiques.

Sincerament, amb elements així no els auguro gaire futur als “chapurriadistas”. S ‘estan “cobrint de glòria”, i si fossen una mica Intel.ligents veurien que no els convenen certes amistats; és clar que potser demanar això ja siga demanar massa. D’ on no n’ hi ha no en raja!

Joaquim Torrent