D’agostos i nostàlgies

Ja és un tòpic vincular la nostàlgia amb els darrers dies d’agost -enllaçats amb els primers de setembre, recordem com cantava “els núvols de setembre” el benemèrit Enric Barbat- i associar-ho amb el temps perdut i la infantesa que ja mai més no tornarà.
Per què, però, les darreries d’agost i no les de març o octubre? Aquí hi ha molts condicionants socials i de classe. Com més propietats o segones residències on poder-se hostatjar més nostàlgia, i com més llargs els estiuejos també. Els llargs estiuejos i les segones residències eren coses reservades a certeses classes socials -com els panteons al cementiri, ara en desús per l’auge de les cremacions–, la majoria dels comuns continuaven treballant o, com a màxim, passaven uns dies al poble on restaven parents, o directament els endossaven la canalla perquè tresquessin com a cabres. Igualment, aquests dies s’entrellaçaven amb el neguit de “les recuperacions” -tot i que a alguns aquest repàs els proporcionava paradoxalment una certa pau espiritual- i d’examinar-se de les assignatures suspeses-. Es clar que això només afectava els que feien el batxillerat, no pas els aprenents, com és obvi. Tot i això cal convenir que aquesta situació, tot i alguns aspectes morbosos, no deixava de tenir el seu encant; però és clar nomes era assequible a uns quants, i les classes mitjanes feien el que podien per a acostar-s’hi, amb intents no sempre reeixits, diguem-ho tot.
També és cert que la meteorologia hi acompanyava, a diferència d’ara, que l’aridesa es perllonga i rarament tenim agostos frescals i humits, amb la qual cosa s’ha perdut bona part de l’encant anterior, agreujat tot plegat per l’excés de practicitat de la nostra època i la banalització que tot ho envaeix, juntament amb la venda de moltes antigues residències; que són contemplades pels seus propietaris més com una font de despeses que com un lloc que desprèn pau i tranquil·litat espiritual i indueix a la meditació i la introspecció, activitats aquestes menyspreades i menystingudes a hores d’ara, on el que impera és el barroerisme, la procacitat i el materialisme més degradant.
I per això mateix arribarà un moment que les noves generacions , tant per noves com per extracció social majoritària, ja no tindran cap melangia estival, abduïdes com estaran per una modernitat prosaica, banal i uniformitzant. La nostàlgia serà cosa dels vells, i no tots, sinó dels supervivents de determinades classes socials, els plançons de les quals ja no tindran cap lligam amb el passat.
Joaquim Torrent
