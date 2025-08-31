Bloc Tibidabo

Joaquim Torrent

31 d'agost de 2025
Sense categoria
0 comentaris

D’agostos i nostàlgies

Ja és un tòpic vincular la nostàlgia amb els darrers dies d’agost -enllaçats amb els primers de setembre, recordem com cantava “els núvols de setembre” el benemèrit Enric Barbat- i associar-ho amb el temps perdut i la infantesa que ja mai més no tornarà.

Per què, però, les darreries d’agost i no les de març o octubre? Aquí hi ha molts condicionants socials i de classe. Com més propietats o segones residències on poder-se hostatjar més nostàlgia, i com més llargs els estiuejos també. Els llargs estiuejos i les segones residències eren coses reservades a certeses classes socials -com els panteons al cementiri, ara en desús per l’auge de les cremacions–, la majoria dels comuns continuaven treballant o, com a màxim, passaven uns dies al poble on restaven parents, o directament els endossaven la canalla perquè tresquessin com a cabres. Igualment, aquests dies s’entrellaçaven amb el neguit de “les recuperacions” -tot i que a alguns aquest repàs els proporcionava paradoxalment una certa pau espiritual- i d’examinar-se de les assignatures suspeses-. Es clar que això només afectava els que feien el batxillerat, no pas els aprenents, com és obvi. Tot i això cal convenir que aquesta situació, tot i alguns aspectes morbosos, no deixava de tenir el seu encant; però és clar nomes era assequible a uns quants, i les classes mitjanes feien el que podien per a acostar-s’hi, amb intents no sempre reeixits, diguem-ho tot.

També és cert que la meteorologia hi acompanyava, a diferència d’ara, que l’aridesa es perllonga i rarament tenim agostos frescals i humits, amb la qual cosa s’ha perdut bona part de l’encant anterior, agreujat tot plegat per l’excés de practicitat de la nostra època i la banalització que tot ho envaeix, juntament amb la venda de moltes antigues residències; que són contemplades pels seus propietaris més com una font de despeses que com un lloc que desprèn pau i tranquil·litat espiritual i indueix a la meditació i la introspecció, activitats aquestes menyspreades i menystingudes a hores d’ara, on el que impera és el barroerisme, la procacitat i el materialisme més degradant.

I per això mateix arribarà un moment que les noves generacions , tant per noves com per extracció social majoritària, ja no tindran cap melangia estival, abduïdes com estaran per una modernitat prosaica, banal i uniformitzant. La nostàlgia serà cosa dels vells, i no tots, sinó dels supervivents de determinades classes socials, els plançons de les quals ja no tindran cap lligam amb el passat.

Joaquim Torrent

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!