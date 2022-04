Cap creença no té dret a amenaçar cap llibertat

No totes les religions són el mateix, pel que fa als efectes que causen o a la intensitat amb què són viscudes pels seus adeptes. Hi hauria una primera divisió entre les “religions accessòries” i les “religions essencialistes”. Les primeres són viscudes pels seus adeptes com un llegat anecdòtic i fins i tot costumista, i poden arribar a ser-com és el cas del sintoisme- compatibles amb la pràctica d’ altres religions. Pel que fa a les segones poden produir efectes no desitjats per als que no en són adeptes, ja que són viscudes amb molta intensitat i fanatisme pels seus acòlits, fins al punt d’ avantposar-les a la seva mateixa vida o d’eliminar vides alienes si consideren que són un perill per a la seva religió; normalment, a més, van lligades a l’endogàmia i a concepcions socials totalitàries i medievalitzants. Cal dir, també, que hi poden haver sectes no religioses que actuïn amb el mateix fanatisme que les religions essencialistes, per la qual cosa, en atenció als seus efectes potencialment nocius per a la ciutadania, cal posar-les en el mateix sac.

Dit això resulta evident que qualsevol Estat que es preï i que cerqui el millor i la major seguretat per als seus ciutadans té l’obligació de procurar que en el seu territori no s’hi instal.lin, o s’hi instal.lin en el menor nombre possible,, membres de religions essencialistes o de sectes equiparables, si no és que, com a mínim, n’hagin abjurat i tinguin noves creences -o no creences- compatibles amb una vida social harmònica i democràtica que no interfereixi en l’existència de la resta de la ciutadania; i no ho malinterpretem , ja que es tracta d’una qüestió merament ideològica, que no té res a veure amb cap adscripció étnica, per això seria molt útil intentar una reforma ideològica de certes creences,, però es tractaria d’una tasca a molt llarg plaç els resultats de la qual , de tota manera, no els veurem… D’aquí que, ara per ara, resulti estrany, incongruent i contradictori que determinades organitzacions autoproclamades suposadament molt proressistes advoquin per la lliure instal·lació arreu de membres de religions i sectes essencialistes que avantposen abans que res la fidelitat a les seves creences que als Estats i societats on s’hi instal.len. En realitat haurien de ser els primers interessats a fer un cribatge previ, el qual seria molt útil a fi d’estalviar problemes i procurar el benestar i la seguretat de la ciutadania dels llocs receptors, en cas contrari, ens podem trobar amb greus situacions il, fins i tot, que aquesta mateixa ciutadania, tot veient la insegureat que els atenalla acabi votant opcions diametralment oposades –com ja està passant a mols llocs-….

Pensem-hi, i procurem ser més congruents i obrar amb més coherència, per al nostre mateix bé i el de les generacions que vindran; no els podem deixar un llegat enverinat ni fer-los pensar que hem estat una generació, a més de traïdors, de beneits…

Joaquim Torrent