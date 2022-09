Cal conèixer la realitat

Crec que seria interessant (especialment de cara a les properes municipals) poder disposar d’un índex dels municipis del Principat agrupats per graus de catalanitat. Com a aperitiu n’he fet els del Barcelonès i comarques limítrofes, agrupats en tres categories: A, “bastant catalans”; B, “relativament catalans; i C, “poc o gens catalans”. Us animo a completar el llistat amb la resta de comarques, començant per la vostra.