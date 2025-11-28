Barcelona, algunes consideracions demogràfiques

La notícia que ve a continuació ha estat recuperada d’hemeroteca, i és molt significativa; veiem com la població de la ciutat havia arribat a mínims després dels màxims dels anys 70, que darrerament, per la immigració constant, sobretot llatina, han quedat superats. aA hores d’ara la població és de 1.732.066 hab., quasi un quart de milió més que fa 25 anys… Tot i que per calibrar el canvi cal fixar-nos també en la composició d’aquesta, ja que no només ha vingut la població causant de la diferència poblacional sinó que hi ha una quantitat de gent nouvinguda submergida -com la base d’un iceberg- que no apareixen com a increment però que hi són i han substituït tots els habitants anteriors difunts o emigrats que no han estat reemplaçats per l’esquifida i misèrrima natalitat autòctona.
“”BARCELONA RECUPERA EL MILIÓ I MIG
Durant l’any 1999 hi va haver més defuncions i barcelonins que abandonaven la ciutat que no pas naixements i altes de residents. Aquest balanç situava la ciutat, a 1 de gener del 2000, per sota del milió i mig: 1.498.552.
La superioritat de les defuncions sobre els naixements i la tendència dels barcelonins a abandonar la ciutat s’ha mantingut durant l’any 2000. La llum d’alarma s’havia encès. Però dos factors han compensat aquesta situació: les altes d’immigrants, actualment unes 2.500 cada mes, i les altes per omissió. L’empadronament d’immigrants segueix un important ritme creixent des de l’any 2000. Pel que fa a les altes per omissió, Barcelona ha recuperat en un any més de 30.000 veïns que s’amagaven del padró oficial.
C. S. “AVUI” (1/4/2001)”
Nota: La imatge adjuntada correspon a la piràmide de població de la ciutat d’Ourense, una de les més envellides de l’Europa Occidetal. Sens dubte la de Barcelona sense immigració seria molt semblant.
J. Torrent
