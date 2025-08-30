Allaus migratòries massives, contínues i sense solució de continuïtat

Oficialment resideixen a Catalunya 8.120.000 persones i ens hi volen ficar un milió vuit-centes vuitanta mil més, fins a arrbar els 10 milions. Ben probablement es distribuïrien així, al voltat d’aquestes xifres: 1.100.000 “latinos”, 600.000 musulmans, i 180.000 d’altres procedències, i es repartirien arreu del territori. Un panorama ben galdós.
Cal ser conscients que si passés seria la nostra extinció definitiva, per tant ens hi hem d’oposar tant com puguem. Els 8 milions és un llindar que no s’hauria de sobrepassar. I tors els qui propugnin sobrepassar aquesta xifra crítica cadrial considerar-los, a efectes pràctics, com a anorreadors en potencia de Catalunya, s’anomenin com s’anomenin, a fi que tothom se n’adoni de les seves irresponsables intencions i els deixi en evidència.
Ens calen, doncs, formacions polítiques que contemplin i analitzin el fenomen migratori en el seu conjunt -i facin propostes reals, concretes i alternatives per a revertir-lo-; una que només se centri en un grup, si bé important al capdavall secundari, simplement no és creïble. Cal ser conscients que en certa manera les allaus “castellanes” del passat continuen ara encarnades en uns nous “espanyols”, els d’Amèrica, amb reserves inacabables, i un cop exhaurides les reserves peninsulars. El mateix de sempre, de fet sense solució de continuïtat. A diferència de la immigració que reben altres països aquests són en gran part descendents de la metròpoli; així a l’Estat francès , per exemple, els immigrants algerians que rep Occitània si bé parlen la llengua de París no tenen ni la mateixa religió ni la mateixa composició ètnica.
Hauríem de tenir ben clar que l’actual immigració llatinoamericana és la continuació natural de l’antiga immigració “castellana”, culturalment són bàsicament el mateix,, i, com aquella, tenen el recolzament de l’Estat que ens oprimeix secularment. Això és un fet cabdal i que explica el perquè de la seva animositat contra tot allò que és percebut com a català. Cal que ho veiem, ens posem les piles i ens treguem les ulleres mediàtiques que deformen la nostra percepció de la realitat, és urgent.
Joaquim Torrent
