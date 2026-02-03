Valentí Castanys, un home polifacètic
Després de passar per una casa de subhastes, hem adquirit per al nostre fons aquest dibuix de Valentí Castanys i Borràs (Barcelona, 1898–1965), un dels dibuixants, humoristes i caricaturistes catalans més emblemàtics del segle XX. Fou col·laborador d’un gran nombre de publicacions d’humor gràfic i informació general: En Patufet, El Senyor Canons, El Be Negre, La Veu de Catalunya, La Rambla, La Ciutat o La Piula. Fou el director de la mítica revista Xut!, diari esportiu d’humor escrit en català que es publicà entre 1922 i 1936.
Castanys també va ser molt popular com a humorista radiofònic, conferenciant i escriptor, en crear, per exemple, la popular família Sistachs.
Pel que fa al dibuix que presentem, L’accident, es posterior a la Guerra del 36, com es pot veure en la llengua del text. En aquella època publicà a Destino, al diari esportiu El Mundo Deportivo, a El Correo Catalán, on feia un acudit diari, a més de crear El Once, amb el que va voler reeditar l’èxit del Xut! .
És una mostra del seu humor blanc i amable, sovint centrat en la vida quotidiana i en les peripècies de la classe mitjana catalana de després de la Guerra.