Una maqueta completa dels decorats dels Pastorets de Capellades
Publicat el 30 de setembre de 2026 per mayans
Us oferim una petita joia de l’art escenogràfic de Josep Mayans. En els anys darrers de la seva vida, col·laborà intensament amb el Grup Teatral de Capellades i una bona mostra és aquesta maqueta que, segurament, es feu per a uns decorats dels Pastorets.
Com es pot veure en primer pla, s’han conservat els rompiments, la qual cosa li dona un efecte de profunditat al decorat. Tants els rompiments com en el fons s’han emmarcat amb doble vidre, per tal de gaudir de la totalitat de l’obra. Oli sobre cartró.
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