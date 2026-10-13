Una cara a les golfes de Capellades
Publicat el 13 d'octubre de 2026 per mayans
Aquesta cara de pedra, que recorda les carasses de la ciutat de Barcelona, la va fer Josep Mayans, segurament d’adolescent. Un cop va comprar, al final de la dècada dels 70, la casa la plaça de Sant Jaume, de Capellades, la va col·locar a la paret de les golfes. Amb les reformes que es va fer al final de la segona dècada del segle XXI, es va fer aquest calaix de “pladur” a la paret per conservar-la.
Publicat dins de Escultura | Deixa un comentari