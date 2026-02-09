Una bona iniciativa de La Lliga de Capellades de recuperació del patrimoni artístic de la vila
Publicat el 9 de febrer de 2026 per mayans
El 2021 la Societat La Lliga de Capellades va inaugurar l’exposició permanent de la reproducció fotogràfica de sis obres de pintors capelladins, que, malauradament, s’havien perdut arran de les obres que es van fer al teatre a començament del segle. Per sort, es van poder reproduir magníficament per tal poder-les compartir de nou amb els capelladins i les capelladines, ja que estaran exposades al primer pis de La Lliga. Es tracta d’obres de Josep Costa, Josep Mayans, Ton Argelich, Joan Calveras, Joan Romaguera i Francesc Aloy. L’obra de Josep Mayans és una rèplica d’un decorat que feu per als Pastorets del 1987, que s’estrenaren en aquest mateix teatre.
Un exemple reeixit de recuperació del patrimoni cultural de Capellades.
Publicat dins de Escenografia | Deixa un comentari