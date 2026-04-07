El bloc de Josep Mayans i Juncosa

Dibuixant, escenògraf i pintor capelladí (1931-1999)

Un “Xirinius” de la primera època per al Fons

Publicat el 7 d'abril de 2026 per mayans

«Xirinius» és el pseudònim de Jaume Juez i Castellà (Barcelona,  1906-2002). Es va iniciar a la revista En Patufet, amb un estil molt proper a Junceda, tal com podem veure en el dibuix que us presentem. Fou un referent de la revista L’Esquella de la Torratxa, durant els anys vint i trenta, popularitzant el pseudònim «Xirinius».

Després de la guerra, i amb un estil molt més realista col·laborà a editorials com Toray i Bruguera.

Publicat dins de Dibuix, Fons Mayans d'art català

