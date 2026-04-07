Un “Xirinius” de la primera època per al Fons
Publicat el 7 d'abril de 2026 per mayans
«Xirinius» és el pseudònim de Jaume Juez i Castellà (Barcelona, 1906-2002). Es va iniciar a la revista En Patufet, amb un estil molt proper a Junceda, tal com podem veure en el dibuix que us presentem. Fou un referent de la revista L’Esquella de la Torratxa, durant els anys vint i trenta, popularitzant el pseudònim «Xirinius».
Després de la guerra, i amb un estil molt més realista col·laborà a editorials com Toray i Bruguera.
