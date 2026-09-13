Un Valentí Castanys dels anys 30
Publicat el 13 de setembre de 2026 per mayans
Procedent també de la col·lecció privada de Domènec Montés, hem incorporat al nostre fons aquest dibuix de l’humorista gràfic, dibuixant i escriptor català Valentí Castanys i Borràs (1898–1965).
Per la llengua usada, el català, podem deduir que es tracta d’una vinyeta satírica dels anys 30 que reflecteix la popularització de la ràdio a Catalunya i el xoc generacional que, com sempre, provoquen els
canvis.
Diversos detalls confirmen l’autoria i el context de l’obra:
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- L’estil dels personatges: les línies arrodonides, l’expressivitat exagerada i la fisonomia del pare de família emprenyat són absolutament característics dels cèlebres ninots de Castanys (molt conegut també per les seves col·laboracions a la revista TBO o Xut!).
- El text inferior: el diàleg fa referència directa a l’emissora EAJ-15 (Ràdio Associació de Catalunya) («Escolta la nostra, la E.A.J. 15, que t’educaràs com cal…»), amb la qual Castanys va tenir una relació molt estreta. De fet, l’any 1933 hi va crear l’esquetx humorístic de gran èxit, La família Sistacs.
Pel que fa a la signatura, Valentí Castanys n’utilitzava principalment dues modalitats:
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- La signatura cal·ligràfica (cognom): gairebé sempre signava de manera clara amb el seu cognom escrit a mà com a «Castanys» o «V. Castanys», amb un traç elegant de lletra lligada de l’època.
- El monograma geomètric (com és el cas d’aquesta vinyeta): en moltes de les seves col·laboracions, especialment en revistes d’humor polític o d’èpoques concretes, sintetitzava el seu nom en un monograma lineal.
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