Un petit format de Ramon Pons, que evoca, però, grans moments
Ens ha arribat al nostre fons d’art català, aquesta escultura de l’artista osonenc Ramon Pons, un autor que, “en la seva pràctica artística, recull imatges, notícies i experiències, transformant-les en personatges amb somnis, il·lusions, silencis i dubtes; investigant les possibilitats expressives de la forma humana”.
Segons Mireia Puente (ARTxTU), “l’artista ens invita a la reflexió, però sovint també té la sensibilitat i generositat de deixar-nos descobrir per nosaltres mateixos el rerefons de la peça, sense ser excessivament explícit. És l’observador qui troba el camí per arribar a les seves conclusions. És curiós veure com partint d’un element figuratiu Ramon Pons és capaç de suggerir-nos conceptes tan abstractes, de vegades fins i tot reflexions transcendentals i/o espirituals.” I és justament això el que ens agrada d’aquesta peça de petit format, el que ens diu, el que no ens dius i tot allò que aporten les nostres experiències viscudes en el context en què ens va arribar l’obra.