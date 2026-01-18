Un nova incorporació al fons Josep Mayans: un dibuix original de Josep Francesc Ràfols
Casualment, ens ha arribat aquest magnífic dibuix del 1947 de Josep Francesc Ràfols i Fontanals (Vilanova i la Geltrú, 1889 – Barcelona, 1965), publicat a la Revista Ariel. Arquitecte, pintor i historiador de l’art català, publicà l’obra de referència Diccionario Biográfico de Artistas de Cataluña (1951–1954), en tres volums, reeditat, posteriorment, amb el nom de Diccionario Ràfols de artistas de Cataluña, Baleares y Valencia. En aquest recull exhaustiu d’artistes catalans té entrada pròpia Josep Mayans i Juncosa.