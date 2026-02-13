El bloc de Josep Mayans i Juncosa

Dibuixant, escenògraf i pintor capelladí (1931-1999)

Un fresc de Miquel Àngel a Capellades

Publicat el 13 de febrer de 2026 per mayans

Dèiem en aquest mateix bloc el 2016 que, per a Josep Mayans, hi havia diversos artistes que eren de referència obligatòria: Nonell, Junceda, Cornet… i, sens dubte, Miquel Àngel (Michelangelo Buonarroti. Caprese, 1475 – Roma, 1564), al qual considerava un artista “total”, pel fet que va excel·lir en diverses arts: escultura, pintura…, però també poesia i arquitectura.

Fruit d’aquesta admiració, Mayans va reproduir (tot reinterpretant-la) l’obra de Miquel Àngel, en frescos a la paret, com el que aquí reproduïm, en peces d’escultura  i, fins i tot, en reproduccions sobre fusta, com la que us vam oferim en l’apunt de 2016.

El fresc que ens ocupa és també una escena de la volta de la Capella Sixtina, en concret, El diluvi universal (1509), un passatge bíblic del llibre del Gènesi.

 

Procés de restauració de l’obra (2020), a càrrec de Núria Montés.


    

    
