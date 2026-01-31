Un dibuix d’Antoni Vila Arrufat (1894-1989), pintor, muralista… sabadellenc
Publicat el 31 de gener de 2026
Considerat un dels artistes més importants, versàtils i prolífics del segle passat de la ciutat de Sabadell, aquest antic membre de la Colla de Sabadell fou un artista de projecció internacional que destacà especialment en la pintura mural. El seu pare, Joan Vila Cinca, també pintor i fundador de l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell, en fou el primer mestre. Antoni Vila Arrufat fou pare del pintor i vitraller Joan Vila Grau.
En podeu llegir una biografia completa a: Antoni Vila Arrufat (1894-1989), pintor, muralista, gravador i pedagog
