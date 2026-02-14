Un apunt de Josep Costa i Solé al Fons Mayans
14 de febrer de 2026
Josep Mayans sempre va considerar el Josep Costa i Solé (Capellades, 1923-2003) el seu primer, i més important, mestre i referent. L’amistat entre ambdós va durar tota la vida.
Per aquest motiu, ens plau moltíssim que algun dels dibuixos del Josep Costa formin part del nostre Fons. En aquest cas, reproduïm un magnífic apunt que, sens dubte, reflecteix perfectament el traç valent que va caracteritzar el dibuix d’aquest autor capelladí, més enllà de l’obra que va fer per al gran públic.
