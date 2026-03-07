El bloc de Josep Mayans i Juncosa

Dibuixant, escenògraf i pintor capelladí (1931-1999)

Picarol, l’aportació eivissenca a la il·lustració catalana

Publicat el 7 de març de 2026 per mayans

Ens plau presentar-vos una de les tres il·lustracions que tenim en el Fons Mayans del dibuixant eivissenc Josep Costa Ferrer, Picarol. Als vint anys es va establir a Barcelona, on va començar a publicar caricatures i dibuixos polítics i socials d’un fort contingut irònic i satíric a les principals revistes il·lustrades: Cu-cut!La TomasaEl Rector de VallfogonaLa Rambla, i, especialment,  a L’Esquella de la Torratxa i a La Campana de Gràcia, en les quals va col·laborar durant més de trenta anys.

Recordem que aquestes revistes es poden consultar digitalment mitjançant el portal ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes Antigues) de la Biblioteca de Catalunya.

Tot i que no hem pogut comprovar-ho, segurament es va publicar a L’Esquella de la Torratxa en un moment de conflicte bèl·lic al Rif (un tema molt tractat per Picarol). Es tracta d’una vinyetaque forma part, sembla, d’un conjunt de 9.

